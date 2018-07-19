防債務風險，央行直接致電銀行：必須買這些債

為避免信用債風險擴大，剛剛在6月初才宣佈擴大中期借貸便利（MLF）擔保品範圍的人民銀行，最近直接把電話打給了銀行。

據《21世紀經濟報導》18日晚報道，網傳央行近日視窗指導銀行增配低評級信用債投資的消息屬實，且對銀行有具體的額度要求。

報導援引機構人士的話稱，由於近期債券風險事件較多，債券投資人湧向AAA等高評級債券，這導致低評級債券發行人壓力較大。

在前期強力“去杠杆”導致債務違約頻發的背景下，國內中小企業已經在集體叫苦，實體經濟遭到“誤傷”。此時央行祭出這個罕見手段，向債市投放“真金白銀”，再次印證了中國貨幣政策從“去杠杆”向“穩杠杆”轉變的趨勢。

無獨有偶，17日上午，銀保監會召開“疏通貨幣政策傳導機制 做好民營企業和小微企業融資服務座談會”時強調，要清醒地看到融資難和融資貴問題仍然較為突出。

不過，儘管央行此舉意在使債券市場融資功能正常化，但聯想到永泰能源等一系列違約事件，市場難免會對“行政干預”產生質疑。

昨晚（18日），網上傳言稱，“央行給系統性重要銀行電話通知...指導必須投債...AA+及以下（評級）一個月要投30億”。

另外，有網友發佈微博，“根據人總行貨政司分析處的剛剛通知，本月可對一級交易商額外給予MLF資金用於支持貸款投放和信用債投資”。

他說，央行要求：

1、較月初報送貸款額度外的多增部分才給予1:1配MLF資金，並要求多增部分為普通貸款（票據和同業借款不鼓勵），人總行會月末回頭看；

2、新增信用債投資，AA+及以上1:1配MLF，AA+以下1:2配資金，要求必須為產業類，金融債不符合。

之後，《21世紀經濟報導》從數位銀行金融市場人士處確認，消息屬實，且央行對銀行有具體的額度要求。

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