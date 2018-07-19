反擊川普「招式」升級！歐盟擬對美國藥品、煤炭等徵收關稅

歐盟委員會主席容克將於 7 月 25 日訪問美國，尋求說服美國總統川普放棄對歐盟鋼鋁產品以及汽車徵收高關稅。但川普善變的風格，讓歐洲不得不在談判時先「留一手」，做好預防措施。

若征汽車關稅 反擊措施將更加廣泛

彭博社報導，知情人士透露，在容克下周會見川普之前，歐盟正在準備一份新的對美國商品報復清單，作為下周未能說服川普不要提高汽車關稅的反制預案。

上述人士稱，如果美國對歐洲汽車出口徵收關稅，該措施將立即執行。

德國《經濟周刊》周四報導稱，這份針對美國汽車關稅的報復清單將針對美國的煤炭、製藥和化學產品，範圍將比之前的反制措施廣泛地多。

各成員國將在下周決定它們未來的戰略，一位匿名的歐盟外交官透露。

此外，彭博援引另一位知情人士的話稱，容克 7 月 25 日與川普會面時，將提出兩項主要談判建議，以緩和不斷升級的貿易緊張局勢：

第一，減少對所有主要汽車出口國的汽車和零部件的關稅；

第二，可能引入有限自由貿易協定。

美國以國家安全受威脅為理由，6 月 1 日起向歐盟鋼鋁產品徵收高關稅。歐盟 6 月 22 日對總額 28 億歐元（約合 32.6 億美元）美國商品徵收 25% 的關稅，以回應美方做法。

川普隨後威脅對歐盟汽車及其零部件徵收 20% 關稅。美國正在調查汽車進口是否損害國家安全。

美俄峰會前夕 川普將歐盟列為最大貿易敵人

川普炮轟歐盟的一系列言行，讓美歐關係日漸生隙。

本周一，川普 2017 年上任以來首次和俄羅斯總統普丁舉行單獨會晤。在這前夕，川普將冷戰期間一個戰壕的盟友、共同對抗前蘇聯的歐盟稱為「敵人」，引得歐盟高層非常緊張。

上周日，川普在接受 CBS（哥倫比亞廣播公司）採訪時說：「我認為我們有很多敵人。從歐盟對美國的貿易行為來說，他們是我們最大的敵人。從貿易角度來看，他們確實利用了我們和其他北約國家。」最近數月，川普不停地抨擊歐盟的貿易政策，稱他們損害了美國出口商的利益。

隨後，歐洲理事會主席圖斯克在 Twitter 上回應稱：「美國和歐盟是最好的朋友。無論誰說我們是敵人，都是在散播假新聞。」 假新聞正是川普的口頭禪。

歐盟委員會副主席 Frans Timmermans 表示：「把你的好朋友稱為敵人，只會讓你真正的敵人開心。歐洲和美國在歷史上相互聯繫，價值共享。歐洲不會放棄美國，一如美國未曾放棄歐洲。這就是朋友。」

此外，在上周舉行的北約峰會上，川普圍繞軍費問題對其他北約的歐洲成員國大肆進行了多番批判，指責他們沒有在國防撥出更多款項。

不過，川普還強調，敵人不一定是壞人，只是雙方在有些方面是競爭對手。

川普上周的訪歐行程並不順利，他在會見英國女王時並未遵循慣常的英式禮儀，令其遭遇了全球網友潮水般的吐槽。

在川普上周四下午抵達英國開始其上任以來的首次英國訪問後，大約 5 萬英國人走上倫敦街頭，舉行大規模抗議川普的活動。他們將「川普寶寶」氣球放飛在議會大廈上空，還大量下載歌曲《美國笨蛋》。

此後，川普在接受英國《太陽報》採訪時承認，他的大部分行程沒有安排在倫敦城裡，是為了躲開大規模街頭抗議。不久前他還說英國人「非常喜歡我」。