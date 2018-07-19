稱川普貿易政策具建設性 白宮顧問納瓦羅：破壞力比媒體形容的小多了

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 今(19)日表示，美國總統川普的貿易政策，頗具建設性，其破壞力「比媒體形容的小多了」。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

上週，美國政府宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅，貿易戰緊張情勢持續延燒。

納瓦羅在接受 CNBC 採訪時指出，就貿易問題而言，中國和其他國家，正處在「零和遊戲」狀態。

納瓦羅強調，中國竊取美國企業的智慧財產權，美方當然要採取防禦措施。

納瓦羅認為，川普的貿易政策，頗具建設性，其破壞力「比媒體形容的小多了」。

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前表示，美國總統川普對美中貿易談判「很不滿意」，將持續施壓。

庫德洛稱，美國平均關稅稅率約 2.5%，中國約 14%，由此可見，中方應降低關稅壁壘，雖然雙方希望達成協議，但中國國家主席習近平，正在拖延此事。

另一方面，G20 財長會議將在 21 日，於阿根廷登場，據悉，美國財政部長梅努欽已安排 10 多場雙邊、非正式會談，但未計畫與中國官員會面。

雖然美中雙方上週皆透露協商意願，但美國似乎在等待中方先表態。