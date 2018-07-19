【港股解碼】阿里巴巴百億入股分眾傳媒，看中的是什麼？

阿里巴巴作為互聯網行業的領軍企業，近年來也不斷在A股市場參股一些互聯網行業的公司。隨著最近幾個月來A股市場持續下跌，一些優秀的互聯網公司其股價也跌出了投資價值，阿里巴巴也是瞄準了自己的“獵物”——分眾傳媒（002027-CN）。

2018年7月18日晚間分眾傳媒公告稱，由於看好傳媒行業及分眾傳媒未來的發展前景，阿里及其關聯方戰略入股分眾傳媒。

公告顯示，阿里網絡擬通過協議轉讓方式，合計受讓Power Star（HK）、Glossy City（HK）持有的分眾傳媒7.744億股，占公司總股本5.28%。此外，阿里網絡的關聯方Alibaba Investment和New Retail擬通過間接受讓股權方式，合計間接受讓分眾傳媒3.98億股，占公司總股本2.71%。上述7.99%股份的合計轉讓價約116億元。

（圖片來源：分眾傳媒公告）

公告進一步披露，阿里及其一致行動人擬12個月內增持不多於5%公司股份，次日分眾傳媒A股股價漲停開盤。那麼此次阿里重金入股的分眾傳媒，看中的是什麼？



（圖片來源：同花順）

市場趨於壟斷

分眾傳媒是國內最大的城市生活圈媒體網絡，公司的主營業務為生活圈媒體的開發和運營，主要產品為樓宇媒體（包含電梯電視媒體和電梯海報媒體）、影院銀幕廣告媒和終端賣場媒體等，覆蓋城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景和消費場景，並相互整合成為生活圈媒體網絡。

正是這麼一家主要做樓宇媒體和影院媒體（樓宇媒體和影院媒體2017年營收佔總營收97.5%）的廣告傳媒公司，在前十五年迎合了中國經濟快速帶來的機會，因為隨著國內經濟快速發展寫字樓、電梯的增加，分眾傳媒瞅准了以液晶電視作為載體，去做廣告宣傳的廣告業務，而人們每天上下樓坐電梯，對於觀看電梯中的廣告是避免不了，這也就起到了很好的宣傳業務。



（圖片來源：分眾傳媒2017年報）

經過幾十年的發展分眾傳媒通過併購—壟斷細分市場—掌握定價權的方式，基本壟斷了行業，其業務覆蓋全國，從而獲得了客觀的利潤。具體看分眾傳媒的樓宇媒體廣告業務在行業佔有率達90%以上，處於絕對領先位置。而目前整個行業內的公司基本上都處於區域性的公司，業務規模都不大，短時間很難對分眾傳媒產生實質性的影響。



而正是由於分眾傳媒業務覆蓋全國，所以給公司帶來了大量的廣告業務，而同行業其他公司，都是一些區域性小公司，不具備分眾傳媒的優勢。所以阿里巴巴也正是看中分眾的這一方面的優勢。據分眾傳媒在接受媒體採訪時表示，阿里巴巴集團戰略入股分眾傳媒後，將運用阿里新零售基礎設施能力和大數據能力與分眾廣泛的線下觸達網絡形成呼應，為用戶和商家帶來全新體驗和獨特價值。



雖然說分眾傳媒在行業屬於佼佼者，其業務也和阿里具有互補性，但買“東西”畢竟需要看價格，我們來看看阿里這筆交易合理嗎？

每股轉讓價格為人民幣9.9167元

根據分眾傳媒披露的公告顯示，分眾傳媒轉讓給阿里的每股轉讓價格為人民幣9.9167元，那麼此價格合理嗎？

如果阿里作為純財務投資，此價格入股肯定是偏高了，因為阿里入股價格9.91元對應2017年的市盈率約20倍，對應的動態市盈率約29倍，而分眾傳媒其業務從增速上看已經過了高速發展期，短期業務面臨天花板，不應該給予過高的估值。

但如果從戰略投資角度來看，筆者認為這樣的價格屬於合理範疇，因為戰略投資除了投資股權增值之外，戰略投資人主要是希望獲得一些協同效應、戰略佈局效果，希望雙方可以在技術、經驗、業務等方面互相幫助，形成互補。

那麼此次阿里入股分眾傳媒明顯各自“都有所圖”，因為同屬於互聯網行業，各自都屬於細分領域的龍頭，兩家在技術、渠道等方面加強合作，發揮協同作用，對於兩家公司的業務發展長期來看只有好處，所以阿里此次戰略入股分眾傳媒付出的價格屬於合理範疇，並沒有付出較高的溢價。

作者：鄭鵬超

編輯：張駿芬,，賀秋霞

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)