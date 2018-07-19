中國「準QE」上路？大增銀行流動性 人民幣聞聲大貶

週三 (18 日) 中國人行宣布「準 QE」政策，將透過短期貨幣工具為市場注水，如提供中期借貸便利資金，期望能提升商業銀行的流動性，鼓勵貸款投放和購買公司債，以活絡債市。

週三 (18 日) 人民幣匯價聞聲重挫，週四 (19 日) 午盤人民幣繼續下跌，截至下午 17 時許，暫報貶值 0.63% 至 1 美元兌 6.79 人民幣，直逼 6.80 的整數關卡。

美元兌離岸人民幣匯價 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

中期借貸便利 (Medium-term Lending Facility，MLF) 為貨幣工具之一，人行可藉此向流動性不足的銀行與金融機構提供資金。分析師指出，人行若降準步伐過快，恐導致資金外流，與人民幣加速貶值。因此，人行這次改為選擇使用 MLF 向市場注入活水。

在這波類 QE 政策中，人行特別鼓勵銀行投資信用評級在 AA + 及以下的公司債，希望藉此復甦低評級債券市場。近來中國債市違約事件頻傳，而多數違約的公司債都屬 AA + 以下的評級，使投資者喪失信心，開始拋售信用評級較低的中國公司債。

陸債違約暗潮洶湧？

財經部落格《Zerohedge》指出，中國 AAA 評級的公司債與 AA- 評級的公司債利差於在近 3 個月急速擴張，達到 2016 年 8 月以來最高水平，顯示了陸債投資者對低評級債券的違約擔憂，正在快速攀升。

AAA 評級的公司債與 AA - 評級的公司債利差攀升

而為了維穩人民幣債券市場，也為了緩解市場對於陸企違約潮的憂慮，至今年 6 月止，人行已透過 MLF 給予金融機構人民幣 6630 億 (約 1000 億美元) 的資金，未償還的 MLF 來到人民幣 4 兆 420.5 億元。

中期借貸便利資金額度攀升

高盛看法：

對於人行 MLF 定向放水的措施，美商高盛證券 (Goldman Sachs) 對此表示，由於中國 5 月及 6 月的社會融資規模疲弱、6 月的經濟活動數據顯示成長勢頭放緩、資產市場表現不佳以及美中貿易戰緊張局勢持續升溫，使人行進一步實施寬鬆政策。

展望未來，高盛預計中國政府將採取更多措施確保增長穩定，包含再度降準與降低銀行間借款利率。

此外，高盛指出，人民幣貶值也是風險之一，隨著週四 (19 日) 人民幣大貶直逼 6.8 關卡，市場正廣泛關注人行是否會出手干預匯率。