【大行報告】南華金融：手機零件股舜宇ROE高 瑞聲PEG吸引

南華金融集團高級策略師岑智勇發表報告指出，近日再有手機零件股受到沽空機構狙擊，今次的主角是舜宇光學(02382-HK)。GMT Research 在社交平台指出，舜宇光學的財務數據明顯有部分造假數的特徵。而舜宇光學亦快速作出回應，澄清網上帖文內的指控為不準確、不真實及沒有根據，並會對網上帖文內的不實指控對集團造成的損失保留法律追究權利。

事實上，這已非首次有手機零件股成為被狙擊的對象，但往往都只令相關公司的股出現短暫的利淡，但隨著時間過去，投資者的焦點還是在相關公司的業績之上。

在香港上市公司之中，不乏從事手機零件相關業務，但質素難免有點良莠不齊。若將在最新財年錄得虧損，以及市值在50億以下的公司除去，則只剩下5間公司。若將選股要求一步提高，只挑選在最新財年的股東回報率(ROE)高於20%者，則只剩下3間公司，包括舜宇光學、丘鈦科技(01478-HK)及瑞聲科技(02018-HK)，她們的ROE分別為 46.86%、23.5%及33.55%。

舜宇光學的ROE較高，主要受惠於其資產周轉率(Asset Turnover)較高，達1.63倍，是3間公司之中最高。這反映舜宇光學在利用資產創造收入方面做得較有效率，某程度反映其管理質素較佳。不過，若從邊際利潤 (Profit Margin)的角度去看，則以瑞聲科技最高，達25.2%，相信這與該公司的產品技術水平較高，能提高價格所致。

若從最新財年的每股盈利增幅去看，則以舜宇光學最佳，達126.84%，丘鈦科技和瑞聲科技的每股盈利則分別增長116.3%及32.62%。由於舜宇光學的增長較佳，令其市盈率相對盈利增長比率(PEG)變得相對合理，在最新財年的數字為0.9倍，而丘鈦科技和瑞聲技的PEG分別為1.04倍及0.78倍。

中國信息通信研究院早前公布，在2018年6月，內地整體手機市場出貨量3,661.0萬部，按年下降12.4%；在2018年1至6月，內地整體手機市場出貨量1.96億部，按年下降17.8%。從數據可以看出，內地手機市場有見頂回落跡象，若上述手機零件股未能及時開拓中國以外的市場，則未來增長可能受到影響。

整體而言，舜宇光學的ROE在3者中最高，而且管理質素不俗，美中不足是其估值較高，所以投資者可考慮趁近日股價回軟時吸納。瑞聲科技的邊際利潤高，而且營業額主要源自美國市場，有利日後發展，故其PEG亦是最為吸引。至於丘鈦科技，相比之下便有點相形見絀，整體質素未算吸引。

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