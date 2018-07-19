赫里翁總裁城堡 巴洛克崗石建築 千坪四季大花園

具有仁愛帝寶豪宅血統的赫里翁，驚豔富人圈，是企業主用最少資本，可進駐大直生活，對位名流圈繁華榮景的難得機會。

文．顏瓊真

由宏山林建設及盈泰開發共同投資興建的巴洛克崗石城堡「赫里翁」，在內湖區文湖路沿線低矮的建築群，更顯「鶴立雞群」；而當地難得的二千二百坪大基地，就擁有一千五百坪花園泳池，且全石材建築所呈現恢宏、雄偉的器度，更成為內科企業主爭相卡位的指標建築。

眾多優點吸睛企業主

1919 年，美國媒體大亨 William Randolph Hearst 在加州耗資數千萬美元，共計 28 年，打造極其奢華的赫氏城堡，「赫里翁」移植加州赫氏豪奢美學，打造最驚豔的巴洛克泳池城堡，擁有千坪四季大花園。

豪奢美學建築的「赫里翁」總裁城堡，是進駐大直、內科核心之亞太企業主的首選，其深受企業主青睞的關鍵有四：

一、臨近內科：根據了解，內湖科技園區進駐的企業家數至去年底已超過四千六百家，年產值達四兆元以上，吸引包括製造業、資訊、通訊、生技等高附加價值的產業，截至 2017 年 7 月底，園區已有光寶科技、仁寶電腦、大眾電腦等三十家企業總部及其八十一家關係企業與十家研發中心進駐，內湖科技園區已成為台北市企業營運總部及研發中心群聚之地。

二、交通方便：2009 年捷運內湖線 (現改為文湖線) 通車後，將內湖科學園區和大直聯在一起，形成一個相當獨特的生活圈；赫里翁位於捷運文湖線劍南路站及西湖站之間，可享西湖市場的購物方便，以及大直商圈的商業機能；另可經大直橋、復興北路地下道或堤頂大道進入市中心，及可快速連接中山高速公路。

三、松山機場一日生活圈：對在中國大陸投資的企業主，入主「赫里翁」，透過劍南路站至松山機場只要五分鐘的車程，一早搭機直接上海，下午就可回台，洽公、經商都方便。

四、大直商圈的繁榮：自美麗華百樂園於 2004 年開幕後，帶動大直商圈的繁榮發展，區內不僅有大賣場、高爾夫球練習場，還有萬豪酒店及美福大飯店，以及諸多高級餐飲品牌進駐，另大直明水路還有豪宅聚落。

全石材建築 見證力與美

對稱眾多企業主雄偉的身價，總裁級城堡的「赫里翁」無論正立面、側立面、背立面全石材，每一面都以正面設計，零死角的美學建築，處處可見石材老師傅手工雕塑的精緻美感，萬噸崗石壯闊見證力與美。

此外，羅馬式海神許願池、四季女神像、柱頭雕花、泳池長廊⋯，見證歐式崗石城堡的建築美學磅礡史詩落成，是傳世建築百年價值。

不少企業主一到現場，眼見為憑，立刻被建築外觀及三十五米古典泳池等各項公設所吸引，尤其八十坪至一百六十坪的空間，還可規劃作為企業招待所或是公司法人的高級行館。

另由日商大林組施工的大樓，其防震係數更高達六級，遠高於 921 地震後所規定的五級標準。

南側面向中庭泳池，六樓以上還可欣賞到大直及信義計畫區的萬家燈火，跨年時，還可看到美麗華摩天輪及台北 101 的煙火秀，至於北側則可遠眺綠色的山峰。

「赫里翁」規劃兩棟建築，各有獨立挑高的門廳，而最讓已購客情有獨鍾的是八米寬的迎賓大車道，採單進單出。建商更向大直及內湖的區域客喊話，震撼落成回饋價，最低總價 5988 萬元起，就可當「赫里翁」的主人。

眼界決定世界 擁大直絕美價

眼界決定世界！推窗可見美麗華、大直國際景觀，後擁養生綠意，收藏的不只是山景，更是人生峰景，「赫里翁」是企業主在台北市中心運籌帷幄的最佳疆域。

「赫里翁」擁有大直核心絕美價，是企業老闆資產配置首選，因為其高 CP 值，更能享受百坪無界江山的生活及企業招待會所空間，而成為台商、華僑等頂端企業主爭相收藏，體驗最上乘的享受！

基本資料

投資建設：宏山林建設、盈泰開發

工程營造：日商大林組

接待中心：內湖區文湖街 50 號

規劃坪數：80 坪~ 160 坪

聯絡電話：(02)2627-2277

甲山林售樓總部：台北市中山區興安街 60 號

貴賓專線：(02)2517-2233

(本案使用用途為策略性產業用地)

來源：《理財周刊》 934 期

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