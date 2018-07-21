陰宅當豪宅賣 神鬼大亨李世聰如何滾出千億身價？

文 / 今周刊編輯團隊

五星級萬豪酒店的包廂裡，宴席才剛要開始，一位受邀的貴客在台上接連唱了好幾首歌。唱到一半，手上的麥克風突然滑了下來，立刻引起也在場的台大醫學院副院長吳明賢注意。

吳明賢「令」他立刻下台。「李董，你把嘴巴張開、舌頭伸出來。」吳明賢二話不說，立刻聯繫台大醫院準備開刀，一邊請司機飆車直驅台大。

一百位都沒有一位的幸運 鬼門關救回

這位「李董」，塞住的是左中大腦動脈阻塞。根據專家表示，這類型的中風就算勉強保住性命，幾乎很難不留下失語、或右半部身體癱瘓等重大後遺症。但李董實在太幸運，因為台大醫學院副院長就在現場，第一時間確診，並讓醫院先做好急救準備，快速送醫，幾乎 30 分鐘內就把人從大直送進開刀房，讓他不僅逃過死劫，而且沒有留下任何後遺症。

受到幸運之神關照的「李董」，就是近期因為「聰里戀」而聲名大噪的龍巖集團總裁李世聰。

李世聰創辦的龍巖是殯葬業，以處理身後事為主要服務；一場大病過後，李世聰把自己名下高達 33％的龍巖股票、當時市值約 1 百億元，申讓給了女兒李凱莉，李凱莉目前也是龍巖排名第一大的個人股東。

今年初，李世聰一直很有興趣的私人飛機租賃事業，開始真正落實籌備，這也是他首次和賴英里共同投資的事業。

傳高價搶租六福皇宮舊址 一圓飯店夢？

今年 4 月，六福集團宣布六福皇宮歇業，租約到今年年底止，許多飯店業者都有意爭取成為下一位房客，但其中只有一位競爭者，據聞就是李世聰。這位理著三分平頭、臉上有著一股銳氣的台灣殯葬業大亨，是台灣資本市場近幾年最新竄起的富豪之一。龍巖於 1992 年成立，這幾年雖也在桃園、高雄等四處掠地，但龍巖最大本營就是位在新北三芝白沙灣的「真龍殿」。

這座高達 20 層、在 1990 年代就以 SRC 鋼骨結構建造，前後蓋了 10 年之久，才在 2002 年完工的真龍殿，裡面總共可以放置多達 38 萬個塔位；這個數字，相當於一整個三重區人口數，而李世聰所有的財富，也就從這裡開始。

本業太好賺 一座真龍殿攢進幾輩子財富

自 2011 年起，龍巖財報上的毛利率不曾低於 60％，去年（2017 年）的毛利率接近 75％，難怪李世聰的財富能夠在這幾年縱橫商場。

龍巖去年全年營收大約 51 億元，但真龍殿所有塔位就可以賣 1 千多億元。

但龍巖的主要營收不只賣真龍殿的塔位和墓地，另有約 3 分之 1 來自於生前契約的販售。按照目前《殯葬管理條例》第 51 條規定，所有生前契約收受價款的 75％，都要交付信託業者監管；目前龍巖在彰化銀行信託帳戶裡的金額，已達 96.4 億元，占國內全部「生前契約信託基金」的 72％之多，可見龍巖在生前契約市場的市占率之高。

腦袋靈活的李世聰，短短幾年之間，主要靠著賣一座真龍殿的塔位和生前契約，成為台灣最大的殯葬業者，2006 年龍巖還借殼大漢建設，順利上櫃，成為兩岸三地第一家掛牌的殯葬業者。

來源：《今周刊》 1126 期

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