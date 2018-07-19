【異動股】富勒烯概念股再度衝高 通產麗星(002243-CN)實現六連板

午後，富勒烯概念股再度衝高，截止發稿，通產麗星(002243-CN)再度封漲停報9.45元，實現六連板;億利達(002686-CN)拉升漲近2%，豫金剛石(300064-CN)、四方達(300179-CN)等個股紛紛跟漲。

消息面上，内蒙古自治區首個噸級富勒烯生產線近日在呼和浩特市投產。該項目由内蒙古碳谷科技有限公司建設，以富勒烯碳納米材料產業化為核心，建成富勒烯碳納米材料噸級產業基地，併結合富勒烯係列產品，形成產業鏈集群。

資料顯示，富勒烯作為一種超級納米材料，在能源、化工、醫療和基礎材料等各個方面都有非常廣闊的前景。在工業應用中，富勒烯添加劑可以使潤滑油壽命延長30%;富勒烯與堿金屬形成的復合體係是優良的高溫超導材料，超導臨界溫度高達46K;基於C60光電導性能的光電開關和光學玻璃已研製成功;以富勒烯為關鍵材料的有機太陽能電池光電轉換效率達到6.5%。此外，C60還能夠在半導體、催化劑、蓄電池材料等領域得到深入應用。

中國早已把富勒烯列入《新材料產業“十二五”重點產品目錄》，併在“十叁五”規劃中納入新型納米碳材料及器件重點項目。

國金證券認為，富勒烯未來可能會在超導、醫療健康、原子鍾、精密定位等領域取得重大突破。

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