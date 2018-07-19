從共享單車看中國模式

共享單車在中國迅速興起，創業者成為年輕人的典範，全國競相效尤，加上得到資本市場的支持，其普及速度的確遠比很多發達的西方國家還要快。很多中國人曾為此引以為榮。

很可惜，這種模式的運作不但沒有節省資源，還造成大量浪費。其環保效益只在局部流程中出現，而不是出現在整體的操作上，對社會的功能有限。而它所提供的廉宜服務，亦建基於經營者的資金補貼，長期肯定入不敷支，無以為繼。

近期，已有不少共享單車公司倒閉，有些消費者連按金也沒法取回，可能已給經營者挪用，反映經營者並不規範。如是已引起消費者與投資者的警惕。結果，消費者對預繳按金已漸趨謹慎，而投資者亦因損手而不敢向這個行業增資，導致這個行業的生存會變得更加困難；相信倒閉的公司還會接踵而來。

如果這個行業真的從此走向式微，整個社會付出的代價將會十分沉重。單是ofo與摩拜就先後在市場上吸納了逾200億元(人民幣)的資金，而投資者將來會得到些甚麼回報仍是未知之數。

在中國，這類盲目投資，在互聯網領域，其實十分普遍。在某種程度而言，這是因為受到政府的鼓勵。中國政府很想在這個領域顯示中國的超前，常在政策上給予一定的傾斜，不但對互聯網企業執法寬鬆，而且在稅務上予以優惠，讓他們可以輕裝上陣。

由於得到政府的祝福，所以資金市場對互聯網企業亦有強烈的偏好。只要講得出一個好故事，經營方式能融合互聯網理念，就可以得到源源不絕的資金支持。這些概念與故事其實已沒有新意，不外是「網上的流量大，可以收集大數據，將來羊毛出在豬身上」等。至於如何落實，大都要做下去才知道。

我做生意比較保守，對一些新的營運模式，會先作試點，待掌握到一套可以有效運作的商業模式後，才會全面鋪開。但在中國卻是理念先行，不用試點，已經全面推開。這其實是要冒風險的。

內地的企業，似乎對模式的可行性並不重視，他們更重視領導的首肯與國家政策的配合。因為在中國，「吃政策」的確比「吃市場」容易。

這種壞習慣應該是毛澤東年代就出現的，鄧小平改革開放後有所好轉，近年又在舊病復發。而且還被譽為效率比市場經濟好的中國模式。

無疑，中國的權力的確比西方國家集中，無需受到議會與輿論的制約，中央政府要施政自然會比較順暢，容易看到效果。所以中國在推動基礎建設方面，成效的確比西方國家優勝。但中央過度集權的結果，會令下級官員盲從，令中央沒法收集到前線的訊息，作決定時容易有差錯。而且一錯就全國都錯，錯很長的時間也不容易修正，要整個國家都付出代價。過去，中國曾經在這方面吃過不少苦頭，希望不會重蹈覆轍。這不是中國應該走的模式。

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