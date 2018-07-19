不斷嘗試回歸中國 谷歌發布首款微信人工智慧遊戲

自從 2010 年關閉中國網頁搜尋、電郵及應用程序商店服務之後，谷歌（Google）一直不甘心放棄中國市場，最近幾年一直在做回歸的努力。他們最新的嘗試是在微信上推出一款基於人工智慧（AI）的小程序遊戲。

周三，谷歌宣布已在微信上推出了一款人工智慧小程序遊戲「猜畫小歌」（Caihua Xiaoge）。這是一款基於谷歌人工智慧影像辨識技術開發的繪圖遊戲。

玩家需要在 20 秒內勾勒出一幅圖畫，AI 猜出圖畫中的物體，猜中後進入下一輪。根據谷歌官方微信公眾號的介紹，「猜畫小歌」 由來自 Google AI 的神經網路驅動，該網路源自囊括超過 5000 萬個手繪素描的數據群。

Google 產品經理 Chris Tam 在部落格中說，這個遊戲旨在讓人們「有機會體驗一下人工智慧的交互現在是多麼自然」。

這是谷歌不斷嘗試性地重返中國消費市場的最新行動，與中國計劃打造規模達 1500 億美元的人工智慧產業目標相吻合。

谷歌已經宣布將在北京設立一個人工智慧研究中心，那將是其第一個位於亞洲的 AI 研究中心。

此前，谷歌的 AR 技術 AR Core 已藉助小米、華為等手機，直接接觸到中國用戶。去年，谷歌在中國市場發布了「谷歌翻譯」應用程序。今年 5 月，谷歌通過其在中國成立的公司將一個文件管理應用 Files Go 添加到了小米、華為等幾個應用程序商店當中。上個月，谷歌斥資 5.5 億美元投資京東。