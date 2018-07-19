盤前財經大事搶先讀2018年7月19日

今日操盤前瞻

台積電法說會

小米發布新機 Max 3

美國 6 月領先指標

日本 6 月工具機訂單

除權息：遠東新、東和、中鋼構、中華、群光、加百裕、上緯投控、大展證、耕興、鉅明、康那香

國巨再破 900 元 半月以來市值蒸發近千億

雖然國巨 (2327-TW) 表示被動元件市況依舊樂觀，且 MLCC(積層陶瓷電容) 仍供不應求、報價持穩高檔，但在多頭獲利了結賣壓出籠、及市場信心不足下，被動元件族群昨 (18) 日股價依舊一片慘綠。閱讀全文...

三星預計 2019 年初推出折疊式手機 市場預估售價落在 1500 美元

三星 (005930-KR) 多年來一直在試探消費者對於可折疊手機螢幕的前景，代號為「Winner」(冠軍) 的機型有望 2019 年初推出。據了解，新機型將搭載 7 英寸可折疊式螢幕，而手機一側將有顯示欄，及背面的攝像頭。如同三星 2016 年申請的專利。閱讀全文...

〈5G 商機加溫〉南韓 5G 商機華為、三星搶食 台網通概念股營運加溫

南韓 5G 服務將在明 (2019) 年 3 月啟動，今日傳陸廠華為打算積極搶進，而三星也宣示要攻下 20% 市占率，台網通股營運後市看俏，法人強調，5G 商機逐步加溫，將帶動對相關包含基地台、轉換器等網通設備需求成長，台廠營運可望受惠。閱讀全文...

史上最高反托拉斯罰款！谷歌涉壟斷 歐盟開罰 50 億美元

根據《彭博社》報導，歐盟執委會今 (18) 日以 Google 涉嫌「用不正當手段，鞏固在搜尋領域的主導地位」為由，對其祭出 43.4 億歐元 (約 50 億美元) 罰款，創史上最高反托拉斯罰款紀錄。閱讀全文...

鮑爾樂觀看經濟 美元指數直逼一年高點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾樂觀看待美國經濟，淡化貿易戰的影響，今 (18) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 走揚，直逼 1 年高點。週三美元指數一度上漲 0.3%，來到 95.40。閱讀全文...



