〈2018生技月〉全球競賽開打 台廠採兩個策略可望突圍搶商機

生技月今 (18) 日由亞洲生技商機高峰論壇率先開跑，台灣生技產業面對新一波的全球競賽，與會專家 Forst & Sullivan 健康轉型部門深副總裁 Reenita Das 認為，台灣必須善用數據、資訊等工具，為生技產業添加利器，世界生技產業協會資深副總裁 Joseph Damond 則指出，台灣應該想辦法跟國際接軌，千萬不要只看國內市場。

Joseph Damond 指出，過去三年全球藥物開發與臨床研究計畫數量成長 40%，目前仍以美國為最大宗，但隨著中國大陸、台灣及俄羅斯等國家投入生技產業，將形成一波新的全球競賽。

被問到如何看待台灣未來商機，Reenita Das 認為，台灣擁有好的前景跟產業基礎，不過未來需要靠數據及資訊的整合，才能讓生技產業更加往前，並非單靠物理、化學實驗就能成功。

Joseph Damond 則指出，台灣應該想辦法跟國際接軌，不要只單看國內市場，可以把更好的想法放到國際上。

面對全球生技產業變化，Reenita Das 認為產業正面對 4 大挑戰，包括無法維持長遠經濟性，40% 實驗結果必須重做，而醫療診斷只有 50% 的正確率，以及對藥物依賴的迷思等等。

Reenita Das 認為，生技產業未來的商機在於免疫腫瘤的檢查點抑制劑、生物相似藥、基因治療、生物分析服務及委外製造 CMO、 研究生產 CDMO 等。

Joseph Damond 指出，新藥研發到上市的成本愈來愈貴，從 1970 年代平均的 1.8 億美元，上升到 2000 年以後的 25 億美元，而從專利確認到推出小分子藥物上市平均要花 12.8 年。

台灣生技月 (Bio Taiwan 2018) 今 (18) 日率先由亞洲生技商機高峰論壇率先起跑，今年超過 600 家廠商與會，有 1400 個攤位，規模是史上最大，7/19 至 7/22 將於台北南港展覽館熱鬧開幕。眾所矚目的與會貴賓之一，1993 年諾貝爾醫學獎得主理查．羅伯茲 Richard Roberts，則因家人病故無法出席。