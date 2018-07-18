〈IPO市場分析〉三大方法有助台股榮景 隱形冠軍企業是關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所今 (18) 日舉辦「2018 年期中 IPO 市場分析」記者會，勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，台灣資本市場要走得更有未來性，「推動台灣隱形冠軍上市、定位台股獨有特色、提高台股能見度」三大方法，有助延續台灣資本市場榮景之道，其中，「隱形冠軍」企業，將是 IPO 市場未來的動能。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，整體而言，台灣資本市場上半年表現回溫，掛牌家數為近五年同期最高。儘管如此，勤業眾信歸納「美中貿易大戰、FII 36 天光速過會、鄰近資本市場掛牌條件放寬及公司法修法」為影響台灣上半年資本市場的四大因素。

面對這樣些變化與影響，洪國田建議台商進一步思考對策，第一，面對美中貿易戰火疑慮，研擬措施分散風險；第二，中國資本市場高度管制問題，台商須釐清企業發展策略，選擇合適資本市場進行募資；第三，台灣擁核心的技術和優質人才，未來加強資金面措施，將可完善「重量更重質」的台灣資本市場；第四，台灣通過公司法修正案，使公司經營具更大的彈性，可提升台灣上市櫃企業經營權穩定性。

儘管如此，勤業眾信對於臺灣資本市場的發展仍是相當樂觀，賴冠仲認為「推動臺灣隱形冠軍上市、定位臺股獨有特色、提高臺股能見度」三大方法，有助延續台灣資本市場榮景之道。

賴冠仲指出，臺灣有發展潛力的「隱形冠軍」企業，將是 IPO 市場未來的動能，尤其許多臺企面臨傳承接班的挑戰，透過 IPO 強化體質、健全公司治理，更進一步達成永續經營，是「隱形冠軍」企業登入資本市場進行 IPO 的主要誘因。

洪國田進一步指出，在少量、多樣、客製化趨勢使然下，智慧機械為產業轉型升級重心，未來，若彙集「隱形冠軍」之力進軍資本市場，影響力不容小覷。臺灣以中小型企業為經濟發展主力，定調臺灣資本市場獨有特色，協助中小型企業募資，是創造臺灣資本榮景的關鍵。最後，為提升外資投資誘因、提升公司治理透明度，金管會將要求符合一定條件的企業揭露英文財報，也可提高臺股能見度，此為刻不容緩的課題。