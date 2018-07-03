和勤6月及Q2營收創新高 電動車產品小量出貨貢獻業績

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 自結 6 月合併營收達 2.46 億元，不僅月增 17.52%，也較去年同期大幅成長 86.88%；累計第二季合併營收 6.51 億，年增 42.91%。營收創下單月及單季歷史新高紀錄。和勤累計上半年營收 12.48 億元，年增 25.16%。和勤表示，汽車精沖零件接單暢旺，以及硬碟機構件出貨優於預期表現下，6 月份營收刷新單月歷史新高紀錄，今年公司針對投資方向、業務方向及管理面之營運調整成果顯現，同時在汽車客戶訂單增加及中國車市步入旺季效應下，下半年營運更穩健樂觀。



和勤 6 月兩大業務的營收分別為汽車零件 1.45 億元，佔比 58.76%；硬碟機構件 (VCM Plate)0.94 億元，佔比 38.17%。和勤指出，6 月營收成長主要來自於汽車零件出貨增加，汽車產品主要應用於變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅、煞車系統等，最大的市場是中國大陸，目前和勤是德國大眾集團 Tier1 供應商，直接交貨的產品品項已從去年的 3 項，增加至今年的 13 項；其他的中國自主品牌車廠客戶，和勤屬於 Tier2 廠商，終端客戶包括上汽、東風、吉利、長安、比亞迪等。



根據中國汽車工業協會統計，中國今年前 5 月汽車銷售量 1179.24 萬輛，年成長 5.71%，該協會並預估今年中國汽車市場需求將逼近 3000 萬輛，仍居全球最大車市地位。



展望下半年，中國車市進入旺季，和勤將持續擴大汽車零組件產品的營業比重，為確保客戶增量順利交付，公司已提前做好庫存，同時購買相應的新設備，確保下半年順利增量，同時電動車用新產品繼電器基座、電池殼殼體等已開始小量出貨貢獻營收。