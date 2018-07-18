〈5G商機加溫〉仁寶衝網通 小金雞鋐寶申請上市 力拚年底前掛牌

仁寶 (2324-TW) 衝刺網通事業，旗下轉投資鋐寶 (6674-TE) ，今 (17) 日送件申請上市，董事長為仁寶現任總經理翁宗斌，翁宗斌表示，配合 5G 商機來臨，第 3 季開始就會有新產品陸續出貨，今年營運持續看增，鋐寶目前已經登興櫃，力拚最快年底前上市。

仁寶為衝刺網通事業，佈局 5G 網通商機，將原本網通業務切割出來，與轉投資公司智易 (3596-TW) 合資成立鋐寶，持股約 48%，鋐寶今日送件申請上市，董事長為現任仁寶總經理翁宗斌，主要業務為纜線數據機、數位機上盒等通訊產品研發銷售。

翁宗斌表示，迎接 5G 未來商機，下半年鋐寶新型的 Cable Modem Gateway 將陸續出貨，由於鋐寶已登錄興櫃，估計經主管機關審核後，最快能在今年 11 月順利上市。

鋐寶目前全球市占率約 10%，主要客戶為歐洲市場，歐洲市場市占為 40%，並出貨歐洲 15 個地區與國家。

鋐寶 2017 年度營收為 68.18 億元，年增 30.56%，稅後純益 1.82 億元，每股純益 3.02 元，年減 55.35%，2016 年營收為 52.22 億元，年增 86.17%，稅後純益 1.34 億元、每股純益 4.01 元，年增 26.1%。