生技新兵奈米醫材掛牌上櫃 蜜月行情飆漲89%

生技新兵奈米醫材 (6612-TW) 今 (18) 日掛牌上櫃，旗下人工水晶體在 2 年前取得健保藥價，台灣市場滲透率超過 2%，未來將佈局法國、南美、中東及部分亞洲國家，力拚今年出貨倍增。今年第 1 季每股純益已達 0.45 元，年增 275%。掛牌首日股價最大漲幅衝上 89.45%，一度攻上 88 元，正式啟動蜜月行情。

奈米醫材主要核心產品為高階醫材表面處理，及白內障手術用人工水晶體及植入系統， 2016 年第 4 季登興櫃，今日首日掛牌上櫃，公開申購價格為 46.45 元，今日以 69.5 元開出，早盤最高來到 88 元，漲幅 89.45%。

奈米醫材研發的人工水晶體 2 年前已取得健保價，台灣年銷售約 4000 片，市場滲透率超過 2％，植入器是公司強項，不過今年將強打自有品牌水晶體及植入器，其中在台灣、法國、南美、中東及亞洲部分國家，人工水晶體都有不錯表現，今年出貨量將較去年倍增。

奈米醫材表示，根據 Market Scope 統計，2015 年全球人工水晶體市場約為 31.4 億美元 (約新台幣 959 億元)，預計到 2021 年將成長至 43.8 億美元 (約新台幣 1338 億元)，奈米醫材掌握人工水晶體植入系統的關鍵表面潤滑技術，跨足人工水晶體市場，看好市場未來的商機及成長爆發力。

奈米醫材自 2015 年起已連續獲利 3 年，2015 年純益 2088.8 萬元，每股純益 0.72 元，2016 年純益 1.97 億元，每股純益 0.7 元，2017 年純益 3292.1 萬元，每股純益 1.03 元，今年第 1 季營收 7809.1 萬元，純益 1411 萬，每股純益已達 0.45 元，年增 275%。