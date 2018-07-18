三大因素干擾 6月基金規模縮水近800億元 國內貨幣型減最多

受到企業作帳、壽險法人海外投資與美中貿易紛爭等三大因素影響，6 月國內投信基金規模較 5 月減少 776 億元，至 2.47 兆元，終止連 5 個月正成長紀錄，其中，國內貨幣基金減最多。不過，若累計今年上半年，投信基金規模仍較去年底增長 1537 億元，成長率 6.63%。

根據投信投顧公會資料統計，6 月投信基金規模較上月 776 億元、減幅 3.04%，至 2.47 兆元，終止連續 5 個月正成長紀錄。其中，國內貨幣市場型基金減少 733 億元最多；其次是跨國股票型基金與跨國指數股票型基金，各減 218、115 億元；而國內指數股票型逆勢增加 304 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，美中貿易紛爭越演越烈，造成 6 月全球股市波動劇烈，進而影響投資人信心，然而，這並非是造成 6 月投信基金規模減少的「唯一」因素。因為自 3 月美中相互宣戰後，投信基金規模仍逐月增長。造成 6 月投信基金規模減少的原因有三：一是美中貿易紛爭、二是企業作帳、三是大型機構或壽險法人增持海外資產。

從基金類型觀察，風險屬性相對保守的國內貨幣市場基金減少最多，主要是企業因應半年報作帳需求，減碼貨幣市場基金，轉抱現金；以及大型機構或壽險法人看準股市長期價值、債券殖利率達甜蜜點，將資金投入海外股票或債券資產所致。

葉菀婷指出，攤開過去歷史，除了 1922 年外，貿易戰對經濟和金融市場的長期影響普遍相當有限。因此，投資人不宜過度悲觀，反倒應該留意短線跌深後的中長期布局機會，如：本益比已落至 10 年線附近的陸股、趨勢明確且獲利穩健成長的機器人、較不受貿易戰干擾的 FinTech 金融科技和 AI 精準醫療產業等。