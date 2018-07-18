【大行報告】交銀國際：調低大唐新能源目標價至1.73港元

交銀國際發表報告，指大唐新能源(01798-HK)2 季度發電量符合預期，調低盈利預測及目標價。

評級: 買入

收盤價: 港元 1.31

目標價: 港元 1.73↓

潛在漲幅: +32.1%

2018 年 2 季度公司總發電量 45.87 億千瓦時，同比增長 16.49%，其中風電增長 16.65%。2 季度風力發電量同比增速比 1 季度明顯下降，報告認為主要由於風資源下降。不過和其他風電龍頭相比，公司 2 季度的同比增速明顯要高。

報告維持 2018 年風機利用小時不變，但調低風電平均電價約 0.004 元至0.541 元人民幣/千瓦時。

報告預期公司風電平均上網電價降速將略超之前預期，因此將 2018/19年每股基本盈利預測調低 3.0%/2.5%至 0.185/0.220 元人民幣。同時考慮到匯率波動以及為反映資本市場對新能源行業前景的擔憂，報告調低目標價至 1.73 港元（原 2.10 港元），相當於 2018/19 年預測市盈率7.9 倍/6.6 倍，及 2018 年市賬率 1.01 倍。重申買入。

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