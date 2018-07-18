【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，因美聯儲主席鮑威爾對美國經濟發表樂觀評論，重申漸進加息。道瓊斯指數上升 0.2% 至 25,120 點；標準普爾指數上升 0.4% 至 2,810 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,855 點。

油價週二微升，紐約 8 月期油微升至每桶 68.08 美元。API 公布上週美國原油庫存意外增加。金價下跌，因美元走強。紐約 8 月期金下跌 1.0% 至每盎司 1,227.3 美元。

香港和內地股市週二下跌。部分水泥股發布盈利預喜，但股價個別發展，金隅集團（2009.HK）、中國建材（3323.HK）及亞洲水泥（743.HK）股價分別上升 6.9%、下跌 1.6% 及下跌 0.8%；造紙股反彈；博彩股跑輸大市。個股方面，舜宇光學（2382.HK）遭沽空機構狙擊，股價下跌 6.8%；? 能集團（1263.HK）發布盈利預喜，股價大漲 15.4%。恒生指數下跌 1.3% 至 28,182 點，國企指數下跌 1.1% 至 10,592 點，香港股市成交金額增加 11.7% 至 782 億港元。上證綜合指數下跌 0.6% 至 2,798 點，滬深兩市成交金額減少 4.7% 至人民幣 3,109 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 國泰航空（293.HK）公佈與國泰港龍航空 6 月合併客、貨運量數據。客運方面，上半年載客量同比上升 1.9%，其中 6 月份同比上升 4.1%，優於首 5 月，而 6 月份運載率按年改善 0.2 個百分點至 85.3%。貨運方面，上半年的載貨量同比增長 7.5%，其中 6 月份按年增加 5.8%，遜於首 5 月，而 6 月份運載率同比上升 2.3 個百分點至 70.6%。

◇ 金達控股（528.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年稅後溢利將同比增加不少於 100% 至不低於人民幣 1,670 萬元，主要受惠於市場復甦與價格調整令毛利率有所提升、美元兌人民幣大幅升值、及衍生金融工具產生的公允價值收益。

◇ 中國糧油（606.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔持續經營業務利潤同比大幅增長約 60% 至 7.5 億港元，主要受惠於油籽粕、植物油、米、麵等主要產品銷量持續高位增長、公司綜合營業規模及毛利空間持續進步、及持續經營業務的整體業績同比顯著增長。

◇ 上海實業（807.HK）首席財務官陳開德先生卸任。

◇ 長城汽車（2333.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年營業總收入及核心股東應佔溢利將分別同比增加 18.0% 及 70.2% 至人民幣 487 及 35.6 億元（第一季度營業總收入及核心股東應佔溢利分別同比增長 14.0% 及 16.3% 至人民幣 266 及 21.2 億元），主要受惠於公司優化產品結構及 WEY 品牌產品銷售佔比提升，致使整體產品盈利能力提升。

◇ 遠大中國（2789.HK）將要交還瀋陽土地（總面積 53.9 萬平方米）予當地政府，補償款為人民幣 5.5 億元，公司預計將錄得稅前收益人民幣 6,852 萬元。公司股份將於今天復牌。

◇ 中國罕王（3788.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年稅後溢利（不包括去年同期終止經營業務溢利人民幣 7.7 億元）將同比增長 80% 以上至約人民幣 1.0 億元，主要受惠於鐵礦業務重組後費用大幅降低及鐵精礦銷售單價同比提高。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)