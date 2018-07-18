台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月18日

國巨公司派打擊空頭，昨（17）日公告將動用最多 255.08 億元，從今天起的兩個月內，買回 4,500 張庫藏股。另據公開資訊觀測站最新資料，國巨總經理張綺雯 6 月持股大增五倍，當月斥資逾 12 億元買進 1,175 張自家股票。

公司治理成選股新顯學，指數成分股增刪市場動見觀瞻，最新公布「公司治理 100 指數」成分股定期審核出現「大挪移」，新納入長榮、華航及兆豐金等 22 檔成分股，其中，非電子族群就囊括 77％。成分股調整自今（18）日生效。

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾 17 日出席參議院銀行委員會提出貨幣政策半年報時指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）將維持現行漸進式升息及縮減資產表路徑，對就業及通膨展望樂觀，但也提到貿易政策使不確定性升高。

經濟日報

國巨護盤 砸 255 億買庫藏股

郭台銘談接班人 被罵愈兇愈有機會

鮑威爾重申漸進式升息

工商時報

京華城求售 底價 380 億元

公司治理 100 成分股 大換血

南亞科：營收將逐季新高

聯合報

川普會普亭砲口對內 美譁然

彰濱綠能專區 昨啟動

日歐簽 EPA 互免關稅

蘋果日報

中油漏油瞞 1 年 5 度扯謊

劉泰英：南北韓高官 都求見我

FB 怒罵投行 黃立成洗洗睡

中國時報

賭場合法化 日本拚本周過關

投資障礙 日月光缺地傷神

企業投資低迷 爛頭寸破 7.7 兆

自由時報

DRAM 供貨短缺 持續推升 PC 價格

南亞科 Q2 毛利率 55% 超越台積電

小 7 握便當漲 3 成 民眾︰買不下去