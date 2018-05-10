金融科技夯 香港金管局：冀年內發虛擬銀行牌照

金融科技應用日廣，同時帶動互聯網金融迅速發展。香港金管局副總裁阮國恒昨 (9) 日表示，過去 5 年網上銀行交易金額每年平均增長 14%，目前網上銀行賬戶亦達 1300 萬戶，故此金管局正積極推動虛擬銀行發展，冀年內完成相關牌照的審批，期望為銀行業界帶來新景象。

金管局月內將推出虛擬銀行牌照新指引，不少公司均曾透露有意申請牌照，包括港產電子錢包「TNG」及網上貸款平台「WeLend」等。

香港《文匯報》引述阮國恒表示，香港銀行正陸續增加金融科技投資，如人工智能 (AI)、手機支付和生物認證等；互聯網金融服務亦日趨普及，當中信息安全問題備受外界關注，同時成為銀行業的一大挑戰，包括網絡攻擊風險增加，因此監管方對銀行有反洗錢和「認識你的客戶 (KYC)」的要求等。

他認為銀行除了要發展金融科技，亦需要在網絡安全繼續投入資源，不應低估潛在風險。

香港財庫局局長劉怡翔亦表示，金融科技為市民帶來便利，但同時帶來不少問題，包括有可能影響金融安全及金融市場的穩定，令監管機構面臨更大挑戰。當中包括如何可在發展及維持穩定上取得平衡，監管成本亦可能會增加。

他舉例指，現時虛擬貨幣能以匿名方法交易，當中或涉及反洗錢要求，至於這些交易又是否需要進行盡職的 KYC，相信皆是監管機構需盡早解決的問題。

阮國恒重申，由於加密貨幣不具備成為貨幣的條件，因此並不會歸類於貨幣類別；不同地區現時應對有關方面的態度不一，香港會留意在反洗錢方面的風險，部分地區則更留意投資者保障事宜。他承認目前如何確保有關安全仍是一個棘手的問題。