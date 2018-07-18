【港股解碼】「前維秘女掌門」結盟都市麗人 土味內衣要插上維秘天使的翅膀了？

現如今隨著人們思想觀念的逐漸開放，過去羞於討論的女性貼身衣物也逐漸發展成為兼具功能與審美一體的衣物品類。不知廣大女性同胞是否還記得各自城市的步行街等市井商業區總有一家艷粉色店面的「都市麗人」內衣店，彷彿一時之間這個內衣品牌的擴張速度跟佔領全國小吃界的「扛把子」沙縣小吃有的一拼。而單是聽都市麗人（02298-HK）的品牌名，也充斥著濃郁的城鄉結合部氣息，加上幾十一百上下的白菜價產品定位，這個土味內衣品牌靠店面迅速擴張長期霸占著國內三四線城市的中低端產品市場。直到2015年，都市麗人作價超過九千萬收購同為本土內衣品牌歐迪芬，才得以順利進駐一二線城市各大商場。

前維秘CEO擔任首席戰略官 都市麗人的氣質要變了？

最近都市麗人請到了全球最大貼身衣服零售商維多利亞的秘密前總裁兼首席執行官Sharen Jester Turney擔任首席戰略官，當這個全球時尚內衣界的女掌門，碰上人稱「中國最了解女人的男人」的都市麗人創始人鄭耀南，不知兩個畫風完全不同的女性內衣理念會碰撞出什麼樣的火花。



圖片來源網絡

鄭耀南從小保安到本土內衣大王的逆襲故事已經成為家喻戶曉的民營企業家標杆，而這個Turney又是什麼來頭？現年61歲的Turney在零售行業內擁有30多年電商業務及推動世界級品牌方面的從業經驗，可以說是在業界久經沙場見慣大場面，2006年至2016年的10年時間裡擔任維多利亞的秘密總裁兼首席執行官，在任職期間將公司收益由45億美元增長到70億美元；而在加入維多利亞的秘密之前，Turney曾在美國大型奢侈品百貨公司Neiman Marcus任職10年。



Sharen Jester Turney

圖片來源：The Business Journals

而維秘的這位前掌門早在2009年就以近九百萬美金的年薪躋身全球零售業十大最高薪酬女性排行榜的第二位，不知都市麗人此番為請動這尊大神耗費了多少巨資。但毫無疑問都市麗人看中的是這尊大神身上的槓桿效應，維秘的品牌效應、30年零售業從業經驗、其背後可為都市麗人源源不斷帶來的設計師人脈以及未來都市麗人出海併購的機會，心裡一盤算，為了品牌轉型，無論如何這錢花得都值。

轉型佈局非一朝一夕 創始人頻頻增持以表信心

其實這只是都市麗人轉型大計的一個體現，於香港上市4年來，公司在資本市場亦密密細細進行了一系列佈局。去年5月，復星國際斥6億入股都市麗人隨後又宣布與日本母嬰用品公司Kimuratan Corporation合作進軍兒童服裝市場；今年3月公司發公告稱與上海卡帕成立合營公司；緊接著到4月，公司又向京東、騰訊以及唯品會及中瑞控股配售1.21億股新股，集資淨額5.09億元。

因為國內經濟發展放緩以及微商等銷售渠道沖擊，2016年公司經營陷入低谷淨利砍半，隨後公司進行銷售及分銷渠道改革，快刀斬亂麻關閉虧損門店嚴控費用、加大電商銷售力度以及加快處理舊存貨和推出新產品三管齊下。到公司發布2017全年業績，公司一系列改革措施成效顯現，各項業績指標逐漸轉好。



（2015-2017年都市麗人收入與盈利表現）

但這些有頭有臉的大牌公司也不是人傻錢多，要是扶不起的阿斗之輩自然也就無合作意願了，而都市麗人前期積累下的品牌滲透力、內衣市場的佔有率等都受到青睞。與此同時，公司主席兼行政總裁鄭耀南等高層也在不斷增持公司股票，一年多時間裡增持動作超過十次，如此頻繁的增持舉動，鄭老闆在為公司未來發展樹立信心方面，可以說是非常地以身作則了。

再回過頭看目前中國女性內衣市場，龐大卻碎片化的千家混戰爭搶市場是常態，一二線城市中高端品牌尋求在三四線城市下沉，而由三四線城市走包圍路線的都市麗人開始將產品線拓展至運動內衣、兒童以及男士產品，並大力發展電商渠道，按此節奏發展都市麗人並非沒有逆襲的可能性。而加之此次請來女性內衣品牌界大咖輔佐，或許都市麗人終於找到了打開高端世界大門的鑰匙。

作者：鄒舒惠

編輯：張駿芬，賀秋霞

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