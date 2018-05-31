港申設虛擬銀行須備4大條件 股本門檻3億 首批8月底前遞交

香港金管局昨 (30) 日公佈《虛擬銀行的認可》指引修訂本，副總裁阮國恒表示，自去年 9 月公布將引入虛擬銀行以來，有超過 50 家公司向金管局作出查詢及表示有意經營虛擬銀行，當中包括來自香港、大陸和海外的金構和科技企業，部份更在大陸和海外具營運虛擬銀行的經驗。

阮國恒說，截至昨日雖未有公司正式提出申請，但已有幾家公司遞交了較具體資料予該局作初步審閱。他希望可在今年底或明年首季發出虛擬銀行牌照。

他表示，希望納入首批處理的申請機構需於 8 月底前提交申請，申請者最低股本要求為港幣 3 億元，但申請者不會局限於傳統銀行，首批處理的申請暫無上限，但若不在 8 月 31 日前遞交申請，或不能被納入首批處理的申請。

香港《文匯報》報導，在審批這些發牌申請時，金管局會優先處理能證明具備以下條件的申請人的個案：1、具備足夠的財務、科技及其他相關資源經營虛擬銀行；2、業務計劃是可信和可行，能提供新客戶體驗，並有助促進普及金融和金融科技發展；3、已經建立或有能力建立合適的資訊科技平台支持其業務計劃；4、獲發牌後能較早開始營運。

對於審批流程，阮國恒表示，會與申請機構保持「互動」，隨時交流申請的方案和標準。有幾家機構已提交初步的申請計劃，惟暫時未能滿足正式申請水平。待其正式推出後，他相信虛擬銀行與傳統銀行可形成「互補」而非「衝突」的關係。

與諮詢建議比較，金管局在指引修訂中釐清一些原則，例如對中間控股公司的附加監管條件、退場計劃涵蓋的要求等，同時接納分階段提交資訊科技系統獨立評估報告等建議。

銀行公會對修訂指引表示歡迎。《星島日報》報導，中銀香港 (2388-HK) 認為修訂指引進一步清晰了金管局對牌照申請者的要求，並針對 6 個主要監管領域提供了具體的監管要求，對於有意申領虛擬銀行牌照的新經營者提供了更具體的指引。

電子錢包 TNG 創辦人兼行政總裁江慶恩亦表示，該公司有興趣申請牌照並正積極準備，希望可成首批獲發虛擬銀行牌照的機構。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，該行會積極研究新指引的內容，考慮如何透過數碼銀行及新科技滿足客戶的需要。

業界普遍認為，虛擬銀行主要對中小型銀行會帶來威脅，但可促進良好競爭。