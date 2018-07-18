舜宇光學(02382-HK)澄清欺詐指控不實

沽空機構GMT Research昨午於社交平台回應網友質疑舜宇光學(02382-HK)財務報表，發表簡短推文，認為舜宇在有明顯內部現金淨流入時，仍然向外舉債，做法有點古怪。

GMT在Twitter發表圖表指，舜宇存在操縱盈利的風險，原因是資產質素下降、銷售增長較高、銷售及行政開支上升。圖表亦顯示，去年應付賬款56億元人民幣，約為銷售額的24%，較同業平均為高，或有隱藏債務。另有預付開支1億元人民幣，約為銷售額0.5%，可能涉嫌非法轉移資金。

舜宇光學(02382-HK)公布，董事會注意到今天在網絡上有若干針對該公司有關會計欺詐指控的公開帖文，澄清帖文內的指控不準確、不真實及沒有根據。

該公司稱，對帖文內不實指控造成的損失，保留法律追究權利，並在合適時採取一切必要法律行動。

麥格理近日視察舜宇的車載鏡頭工廠和手機鏡頭的新生產線，日前發表報告預計兩個業務將繼續增長，並且跑贏同業。麥格理認為，只要手機鏡頭增速快過攝像頭模組，長遠毛利率可保持增長，因前者毛利率約40%至50%，後者僅11%。舜宇管理層預期，5G將推動鏡頭升級，譬如多鏡頭、廣角、大光圈，在5G網速提升後，鏡頭的功能亦將由拍照轉向拍片。

受相關消息影響，舜宇光學股價昨日曾跌逾7%，一度跌至141.6元，收市報142元，仍跌6.76%，成交金額達16.6億元。市值單日蒸發113億元。

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