英國首相贏得一場關鍵退歐投票勝利 英鎊低位反彈

英國下議院對英國政府脫歐貿易立法的修正案投票顯示，英國政府以 307 票支持對 301 票反對的微弱優勢驚險過關，代表首相梅伊又一次挫敗了所屬保守黨親歐盟成員的反叛行為。

此前彭博社透露，英國政府在考慮，若這一修正案被下議院批准，將撤銷整個貿易議案。另據 BBC，保守黨議員在投票前被告知，若英國政府捍衛立場失敗，將觸發對梅伊政府的不信任投票。

最終結果顯示，共有 12 個首相梅所屬的保守黨議員投票支持修正案，但有 4 個反對黨工黨的議員力挺政府立場。

這一修正案是保守黨反對派議員 Stepehn Hammond 和 Nicky Morgan 提出的，要求若 2019 年 1 月 21 日前尚未與歐盟討論脫歐後的自由貿易區域，英國政府必須改變路徑，開啟討論加入與歐盟的海關聯盟。

消息傳出後，英鎊兌美元從日低反彈超 100 點，站穩 1.31 關口，最高觸及 1.3150。在隔夜傳出必須對這一修正案進行投票表決、而工黨支持保守黨反對派提出的議案時，英鎊兌美元曾下破 1.32 關口，跌 0.7% 報 1.3145，創近三周來最大日內跌幅。

海關聯盟允許成員國之間的免關稅貿易，並對從全球其他地區進口的關稅設定一個共同水平。英國政府一直認為，如果脫歐就要離開與歐盟的海關聯盟，否則將限制英國與其他國家談判自由貿易協定的能力。而且留在海關聯盟通常被視為典型的「軟脫歐」。

上周正式訪英的美國總統川普也表示，如果英國實現「軟退歐」，將抹殺美英之間的任何貿易協議，因為這意味著美國將與歐盟打交道，而不再是與英國合作。

此前一天（周一 7 月 16 日），英國首相梅伊支持的另一項修正案也以三票的微弱優勢獲得通過。當時支持退歐的保守黨內部團體歐洲研究小組（European Research Group，ERG）提出對梅伊的海關議案作出四項修正，具體內容包括：

只有歐盟同意互惠協議，英國才會替歐盟徵收關稅。

英國需要有一套和歐盟不同的增值稅體系。

如果英國政府希望讓英國留在海關同盟中，政府需要制定基本法。

以法律約定愛爾蘭海不能有海關邊境。

周一的下議院投票結果顯示，ERG 提出的四項修正以 305-302 的比例獲得通過，其中工黨投了支持票的有 3 名議員，保守黨 14 名留歐派全部投了反對票。

有分析稱，向 ERG 讓步對梅自身來說具有戰略意義，也是一步險棋。以三票險勝令梅伊避免了政治前途立刻被終結，但落得黨內兩面不討好。預計未來針對英國退歐立法的關鍵部分——貿易法案的黨內外挑戰會越來越多。梅伊若想次次都渡過難關，或許沒那麼簡單。

例如，英國政府脫歐議案中的醫藥監管修正案，周二就被下議院以 301-305 票否決。下議院反對梅政府對歐洲醫藥機構的修正案，意味著內閣部長們必須找到辦法，確保潛在的協議能允許英國繼續參與歐洲醫藥監管網路。

這也代表，英鎊波動的走勢尚未到盡頭。