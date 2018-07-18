鮑爾樂觀看經濟 美元指數直逼一年高點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾樂觀看待美國經濟，淡化貿易戰的影響，今 (18) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 走揚，直逼 1 年高點。

週三美元指數一度上漲 0.3%，來到 95.40，逼近 1 年高點 (95.50)。

鮑爾日前赴國會作證，他表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持漸進式升息步調。

對於當前經濟情勢，鮑爾指出，就業市場不斷走強，通膨也達到目標值 (2%)。

鮑爾稱，過去 3 年來，隨著經濟好轉，Fed 逐步將利率恢復至正常水準；他強調，若升息速度太慢，恐使通膨升溫、金融市場過熱；但升息太快，可能導致經濟弱化，通膨率降至目標值之下。

鮑爾說，貿易爭端對經濟的影響，難以預測，目前經濟面臨的風險尚屬平衡。

受鮑爾言論激勵，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 55.53 點 (0.22%)，至 25119.89 點；標普 500 指數收漲 11.12 點 (0.4%)，至 2809.55 點；那斯達克指數收漲 49.4 點 (0.63%)，至 7855.12 點。

根據路透社報導，瑞典 SEB 銀行貨幣策略師 Richard Falkenhall 表示，短期資金流動與市場情緒，為美元提供了支撐。

加拿大皇家銀行首席外匯策略師 Adam Cole 稱，美元受到貨幣政策支撐。

台北時間週三晚間 7 點 05 分，CNBC 數據顯示，美元指數維持漲勢，來到 95.32。