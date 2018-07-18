〈每日外資外匯觀點〉美元多單亮綠燈、若硬脫歐 英鎊跌幅估10-15%

鮑威爾談話為買進美元亮綠燈

美國聯準會主席鮑威爾周二 在參議院金融委員會作證時表示，央行目前將繼續逐步升息以保持通膨接近目標，被市場視為為買進美元亮起綠燈，激勵美元指數重返 95 之上。

美元指數重返 95 之上。

德國商業銀行外匯策略師 Thu Lan Nguyen 看好美元，預期全球貿易戰緊張局勢升級下，美元將因避險操作成為受惠者，加上聯準會朝積極升息的預定進程前進，將有助於上漲走勢。

德國商業銀行固定收益技術分析主管 Karen Jones 也表示，歐元兌美元若維持在 1.179 下方，將持續看空歐元。

大華銀行 (UOB) 指出，美元指數的部位雖已轉為淨多單，但就技術面來看，過度的漲勢出現了背離信號，可能回測 93.4-93.6 支撐。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 也認為，鮑威爾強調美國經濟中不斷成長的風險，未必會為美元帶來更多上漲動力；不過，就算沒有樂觀的評論，美元仍有可能走高。

法巴：果若硬脫歐 英鎊跌幅 10-15%

法巴銀行表示，英鎊目前多空題材雜陳，從近期英鎊的空頭部位和英國央行八月升息的可能性來看，有利於英鎊反彈，預估漲幅 1-2%；但若發生硬脫歐，預估跌幅 10-15%。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

英國和歐盟新一輪脫歐協商本周展開，法國巴黎銀行認為，英國最終還是會進行軟脫歐，什麼協議都達不成的無序脫歐可能性很低，但預期英鎊在未來一個月內仍處於跌勢。

西太平洋表示，英國央行 8 月 2 日升息的可能性升高，並將提振英鎊，但英鎊反彈將在 1.3500 面臨強大壓力，因市場風險情緒將在 1.28-1.37 區間範圍高漲。