新華時評：穩定房地產 調控要從嚴

國家統計局17日公佈數據顯示，6月份一二線城市商品住宅銷售價格有漲有落，三線城市上漲勢頭得到抑製。事實表明，在經濟總體保持向好態勢下，必須堅持去槓桿、嚴監管，穩定房地產調控力度不松懈，推動開發投資向理性回歸。

善醫者，治未病。從春到夏，國内房地產多次出現升溫苗頭。自然資源部二季度全國城市地價動態監測報告指出，今年以來，張家口、唐山、珠海、合肥、南昌、武漢、海南等多地出台獎勵政策吸引落戶，人才政策和非熱點城市調控力度寬松，加上新房、二手房價格倒掛及搖號購房現象，不同程度刺激了各類需求;棚改進程中，大量安置資金的流入亦加劇了剛需集中釋放，部分二三線城市出現非理性、逆調控週期升溫。這都對管理者的能力和決心提出考驗。

值得點贊的是，針對市場苗頭，調控隨之升級。住建部等四部委明確要求防止提取住房公積金用於炒房投機，熱點城市被約談;各城市繼續收緊調控;海南實行全域限購，長沙、西安、杭州等暫停向企事業單位及其他機構銷售住房，丹東、溫州、銀川等城市繼續上調首付款比例等。狹路相逢勇者勝，房地產調控不等不看、從快從嚴，有效防止了房地產市場不理性升溫蔓延。

目前，放眼外部環境，世界經濟不確定性、不穩定因素增加，各大經濟體持續承壓。但從内部看，我國製造業發展動能走強，工業生產上升態勢有望延續，同時國民消費的積極因素集聚，拉動增長的力量不斷加強，當前我國經濟總體保持向好態勢。這既為房地產從嚴調控提供了實體支撐，也對抑製房地產升溫提出了新要求。在此情勢下，要立足防風險，繼續去槓桿，堅持支持實體經濟;房地產從緊調控、市場秩序整頓要雙管齊下，特别要密切關註“去庫存”後供需變動、“以房引人”引發的市場異動、熱點與非熱點城市的地區互動;因地製宜，隨機應變，在實踐中堅決貫徹“房住不炒”的政策導向。

來源：新華社 作者：王立彬

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