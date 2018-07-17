穆迪：2018年上半年高息債發行同比跌了30%

穆迪報告指出，亞洲高息債券的發行活動，於2018年第二季有所放緩，主要受制於信貸環境收緊，利率趨升，以及美元強勢。此市場由再融資所驅動。2018年上半年相關發行金額總值150億美元，較2017年上半年的216億美元下跌了30%。

於第二季，共有26宗債券完成發行，全部都由中國企業，以及印尼房地產企業所壟斷，只有一家來自柬埔寨，為博彩公司金界控股(03918-HK)。

穆迪副總裁Annalisa Di Chiara表示，約76%的發債人評級在B1或以下，較第一季的62%為多，主要來自現有發行人，對高息債發行商而言，信貸環境變得更加具挑戰。

6月份，亞洲流動壓力指標顯示，高息發行人的流動性收緊，自2016年12月以來指數首次超逾30%。他表示，雖然流動性於過去一季度在各行業均有所收緊，對大多數公司而言，再融資風險於2018至2019年度仍然可控。只要沒有外圍突發事件衝擊，市場可以吸納即將到期的債券。直至2022年，共有2010億美元的評級以及沒有評級的高息債券先後到期；於2019年7月30日，有38億美元的評級債券到期。而於2018年6月30日，162間獲評級公司持有價值857億美元的債券餘額。

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