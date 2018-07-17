國泰航空(00293-HK)與國泰港龍航空6月合共載客同比上升4.1%

國泰航空(00293-HK)公佈，國泰航空與國泰港龍航空於2018年6月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，6月份的載客量和貨物及郵件運載量均較2017年同期有所增長。

兩航空公司在6月份合共載客2925385人次，較2017年6月上升4.1%，乘客運載率上升0.2個百分點至85.3%，以可用座位千米數計算的運力則上升3.8%。今年首六個月的載客量上升1.9%，而運力則增加3.2%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共180354公噸，較去年同期增加5.8%，而運載率上升2.3個百分點至70.6%。以可用貨運噸千米數計算的運力上升2.0%，而貨物及郵件收入噸千米數升幅為5.5%。今年首六個月的載貨量上升7.5%，運力增加4.1%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升7.3%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「六月份整體網絡的前艙客運需求持續強勁，而經濟客艙的需求受端午節及七一假期帶動而有溫和增長。歐洲和英國航線表現尤佳。月内商務旅遊需求增加及更多直航乘客，使收益率較去年同期輕微上升。貨運方面，載運量於近月底時上揚，而進口日本的貨運需求因市場運力收縮而有所增長。由香港及中國内地進口美國的貨運量亦有增加。

「我們正密切留意地緣政治的局勢及其對關稅及匯率走勢的影響，有關發展或會對國泰的客貨運業務具相當影響。」

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