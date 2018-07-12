寶馬將提高中國華晨寶馬的持股比例至75%

據《彭博社》報導，寶馬 (BMW-GR) 將成為第一家擁有中國合資企業多數股權的外國汽車製造商，這表明北京正在履行朝向全球企業開放經濟的承諾。

據知名人士指稱，寶馬計劃將提高與中國華晨汽車 (1114-HK) 的合資的華晨寶馬中的持股比例，該計畫仍在協商當中。寶馬目前擁有 50% 的合資企業。消息拖累華晨股價下跌多達 20%，這是自 2008 年 10 月以來的最大盤中跌幅。其他汽車股亦受壓。

寶馬拒絕透露與華晨的討論情況。根據德國《Manager Magazin》早些時候的報導，寶馬計畫把中國合資公司華晨寶馬的股份提升至 75%。擁有該企業 40.5% 股權的華晨目前沒有發表任何評論。而剩餘的 9.5% 的華晨寶馬的股份將由沉陽市持有。

中國在 4 月份表示，將在今年盡快取消目前電動車企業 50% 的所有權上限。商用車的上限將在 2020 年取消，乘用車的上限將在 2022 年結束。

寶馬將遵循中國 4 月份制定的計劃，以減緩中國的外資所有權限制，外國汽車製造商有可能最終收購當地的合作夥伴。幾十年來，全球汽車製造商一直在積極的進入中國汽車市場，寶馬將會是目前最大規模的外資。

週二，中國外交部在一份聲明中表示，中國和德國「首次達成協議，將增加德國汽車公司在中國共同投資項目中的份額。」

寶馬曾表示，它已與華晨簽署協議，擴大其合資企業華晨寶馬汽車。該協議是中國李克強總理訪問德國期間，德國和中國公司簽署的數十項協議之一。