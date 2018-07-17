〈渣打投資展望〉美元不會一直強 中長線有隱憂 人民幣不會見7字頭

渣打銀行今 (17) 日舉辦下半年投資市場展望，談到外匯，渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，貿易保護主義支撐美元強勁，但是美元不會一直強下去，中長線美元走勢埋藏隱憂，預期美元指數可能在 96-98 點承壓。而人民幣部分，若國際貿易衝突升高，不排除回測 2017 年最低 6.9 兌 1 美元價位，但預期不會見到「7」字頭。

傅敏儀指出，聯準會維持貨幣緊縮政策，加上全球貿易保護主義情勢升高，支撐美元短線相對強勁；但中長線而言，美元走勢埋藏隱憂，主要因聯準會升息路徑已大致被市場消化，並反應在目前美元的價格當中，且預期下半年歐元區及英國都將採取進一步的貨幣緊縮政策，支撐美元的利差因素將會逐漸縮小，美元不會一直強下去，預期美元指數可能在 96~98 點承壓。

傅敏儀還預測，日圓將落在 105~115 區間格局不變，主因在於避險需求抵銷日本央行持續寬鬆的貨幣政策。而估歐元兌美元在 1.15 尋求支撐，雖然短線疲弱，但在內外局勢交迫下，包括歐洲央行延後升息時點、今年底前退出 QE 等影響，預期歐元中長線將回升，下半年有機會挑戰 1.2 價位。

傅敏儀進一步指出，利差因素將導致澳幣價格承壓，預期澳幣可能持續在 0.72~0.78 區間震盪，建議手上有澳幣的投資人要想想可以轉換投資其他貨幣，空手者也不用考慮投資澳幣，因為預期澳幣漲幅有限。

而人民幣部分，傅敏儀表示，預期人民幣短線可能在 6.5~6.7 整理，但若國際貿易衝突升高，不排除回測 2017 年最低 6.9 兌 1 美元價位，但預期不會見到「7」字頭。

此外，市場預期聯準會下半年仍有兩次升息機會，歐洲央行表示將在今年停止資產購買計劃，美債殖利率上揚造成債券價格承壓。傅敏儀預期，美債十年期殖利率漲勢最快的期間已過，除非長期通膨預期加速，否則公債殖利率可能僅小幅上升至 3.0-3.25% 區間。債券資本利得空間相對有限，回歸穩定配息本質，但對於收益型投資人而言，利率從過去幾年的低點回升，投資吸引力逐漸提高，亦可留意新興市場美元政府債與歐美高收益債。

傅敏儀認為，金融市場總是存在各類型風險，然預期經濟擴張尚未到頂，現階段的投資人仍可保持樂觀，但需要透過多元化分散投資於不同區域以及資產類別來管理風險。