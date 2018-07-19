世代退休理財大不同 40重保險 50愛金融商品 60以上靠定存

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽發表「台灣人壽健康退休大調查」，面對高齡化社會，全台退休族與準退休族人口愈來愈多，發現僅 4 成國人有退休理財規劃，而各世代理財偏好的工具大不同，其中，40 歲世代偏好保險、50 歲世代偏好金融商品，60 歲以上則愛定存。

「台灣人壽健康退休大調查」，從「財務自由度」「健康活躍力」與「關係安全感」三大構面去體檢國人的退休現況到底健不健康。其現況滿意總體檢結果為 70.4 分，並顯著隨著年齡越加增長其滿意感越為下降；其中「財務自由度」分數僅為 69.2 分，是三構面中屬滿意表現最低，顯示國人對財務運用準備仍是最感不足之處。

財務自由度分數最低，僅有 3 成國人有自信其財力可以自足到國人的平均壽命 80 歲，縱使如此，卻只有 4 成國人有做投資規劃，且隨著年齡增長而下降，顯示有高比例的退休族，不管在退休前後，根本就「不理財」。

進一步觀察 4 成有投資規劃者，最愛的投資工具分別為：定存、金融商品及保險，有趣的是，調查發現，各世代理財偏好的工具大不同，40 世代偏愛保險、50 世代偏愛金融商品、60 及 70 世代則愛定存。

在保險方面，年金險與儲蓄型保險最受國人青睞，分別占 16.6%、34.4%。

至於退休後的主要經濟來源是來自哪裡呢？有 67.2% 的 40 世代靠自己儲蓄和退休金，70 世代則近 6 成來自子女的奉養，且只有四分之一的父母對子女奉養能力有信心，顯見國人不再有養兒防老的觀念。

此外，對於子女奉養金額的期待，父母平均的預期值是每月 16449 元，也和子女能夠提供的金額每月 13957 元有落差。

除了財務自不自由外，調查也顯示，退休生活過得好不好，跟個人興趣嗜好有關，國人退休後的嗜好以國內外旅遊及運動為主，會學習才藝的僅 10%，更有 24.4% 的受訪民眾表明沒有任何興趣嗜好，沒有興趣嗜好的人，不到 1 成認為退休生活會比較好。