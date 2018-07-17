〈渣打投資展望〉下半年有三大變數 美中貿易主戰場選股有撇步

渣打銀行今 (17) 日舉辦下半年投資市場展望，面對波動加劇的金融市場，渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，渣打銀行財富管理建議投資人留意三大變數，包括貿易衝突、美元走勢和央行政策，看好股優於債。至於美國、中國兩個貿易戰主戰場的投資，他也認為，還是有可投資標的。

傅敏儀提出，看好美國實力堅強的科技產業，包含科技與高端製造領域、資訊服務業，及以美國內需為主的中小型企業，因內需產業較不受全球貿易保護主義干擾，另外也看好中國科技與新經濟產業，主要是具備中長線投資價值。

傅敏儀表示，上半年美國景氣穩健成長，美國聯準會升息態勢較原先預期加快。在貨幣政策緊縮過程當中，資產價格走勢波動加劇，但在美國景氣及企業獲利仍正面看待的支撐下，成長型股票仍有表現機會，惟債券資產，特別是公債表現仍將持續承壓。

展望下半年，傅敏儀指出，全球貿易衝突情勢升溫、美元走升令新興市場資產面臨壓力，以及聯準會持續升息收縮流動性等三大變數，可能持續干擾投資氣氛。但仍有許多正面因素支持全球景氣，包括美國經濟保持擴張、企業獲利維持雙位數成長、以及通膨環境仍舊溫和。

傅敏儀分析指出，全球景氣保持擴張，持續看好股票表現優於債券，全球基本面依然穩健，預期今年全球經濟成長率可望達到 4%，較 2017 年的 3.8% 為高，成長強勁的美國於六月份 ISM 製造業採購經理人指數創 2004 年 2 月以來最高，製造業活動連續 22 個月擴張，失業率也達到近 50 年低點，在通膨仍舊溫和下，美國首季企業盈餘成長 25%，預期第二季也有成長 20% 以上的高水準表現。

針對近期牽動市場波動的貿易衝突，傅敏儀認為，貿易戰全面爆發的可能性不高，不過貿易衝突可能會削弱經濟成長的前景，進而影響全球股市表現，也很可能導致通膨升高，而影響債券價格。

傅敏儀建議投資人，可考慮配置更具防禦性的資產，例如消費必需品，公用事業和電信類股，以及前述較不受貿易保護主義干擾的族群；再來，則是暫時提高現金部位，並在資產價格修正過程中，分批逢低佈局，以增加未來投資報酬率。