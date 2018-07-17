【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到被動元件族群漲多拉回，及陸股受到監管政策不斷出台，導致陸股今日走勢呈現弱勢影響，使得台股開低走低，終場台股下跌 38.46 點，跌幅 0.36%；籌碼方面，外資現貨部位買超 12.74 億元，外資期現貨合計賣超 28.61 億元。

《國際金融市場焦點分析》

近期中國公佈的市場數據顯示，中國銀行的表外融資大幅度減少，顯示目前監管單位仍不願放鬆監管，加上中國社會零售品消費成長力道持續維持弱勢，及原油價格大跌影響，導致 A50 指數由美的集團、中國石油及建設銀行等大型股領跌之下，下跌超過 1%；中國持續出台房地產調控政策引發市場擔憂中國消費力道將持續維持弱勢，導致恆生指數由消費及銀行類股領跌下，下跌超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

雖然利比亞、加拿大及挪威等產地持續有供給中斷的利多支撐油價，不過川普與普丁會面順利，市場臆測兩大產油國可能達成共識增加原油供應以壓低夏季油價，加上沙烏地阿拉伯近期已經開始降低減產執行率，油價因此再度遭遇拋售賣壓，兩油收盤皆重挫超過 4%；受到中美貿易戰衝擊，黃豆價格之前下挫至 9 年低點，昨日在預期作物良率未再惡化下，獲得空方回補反彈。

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