「金融第一考」擴圍：明年起CFA考試加入數位貨幣和區塊鏈

彭博社報導稱，英國特許金融分析師協會（CFA）將從明年起，首次向 I、II 級考試中加入數位貨幣和區塊鏈科目。III 級考試暫不涉及。

根據協會最新通知，上述新增的考試內容將涉及金融科技（FinTech）主題，包括人工智慧、機器學習、大數據和自動化交易。

諸如虛擬貨幣如何與經濟學產生交叉之類的額外內容可能在將來進入考試範圍。

上述有關區塊鏈和數位貨幣等新的主題也將出現在 CFA 關於職業道德的閱讀材料當中。很多虛擬貨幣運作在法律的灰色地帶，而很多數位貨幣交易所時不時傳出欺詐、市場操縱、洗錢和盜竊等負面消息。

根據彭博社的報導，CFA 協會負責通識教育與課程的董事總經理 Stephen Horan 在談及上述新增考試內容時稱：

這不是一時跟風。我們看到，這個領域的發展要比其他領域快得多，而且我們也看到它越來越持續。

早在去年 8 月，CFA 協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）就在第六屆 CFA 中國投資峰會上確認，CFA 一級、二級、三級考試中都將加入 Fintech 科目。

當時連伯樂稱：「中國的網路金融已經成為主流趨勢，未來社會 FinTech 只有向着更好的方向發展，這是一種趨勢。當越來越多的社會問題如股票選擇、量化投資、養老保險等問題越來越突出，需要更多更負責的金融解決方案，而金融科技會成為未來金融解決方案的首選。」

彼時，CFA 部門主席 Lisa Plaxco 還介紹，原本的考試科目不會有變動，Fintech 會分成 4 個組別。

第 1 組別包含：金融分析，大數據分析，人工智慧，機器學習與演算法證券交易。

第 2 組別包含：科技對於投資組合與資產管理的影響，尤其是機器人建議系統的引用。

第 3 組別包含：同儕借貸、影子銀行與群眾募資的崛起，專注於資金如何流入經濟系統里。

第 4 組別包含：市場基礎建設、行動付款、區塊鏈技術、高頻交易、比特幣等付款系統以及監管機構如何使用科技把關。

2019 年的 CFA 考試材料將在 8 月份公布。

截至今年 6 月，已有來自 91 個國家和地區的 227031 考生登記參加 CFA 考試，人數之多創出了歷史最高紀錄。

其中，多數考生來自亞洲，這也是全世界虛擬貨幣交易最火爆的地區。根據 CypCurrasecom 的數據，約有 45% 的比特幣交易涉及日元，而韓國的虛擬貨幣交易所規模則是世界上最大的。