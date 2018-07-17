利比亞港口重開、傳沙國擴大供給 油價一度觸及3個月低點

據傳沙烏地阿拉伯將對部分亞州客戶擴大原油供應，加上利比亞港口重開，引發供過於求的擔憂，今 (17) 日布蘭特原油期貨，一度觸及近 3 個月低點，但目前已止跌回升。

格林威治時間週二上午 6 點 38 分，布蘭特原油期貨下跌 32 美分 (0.5%)，至每桶 71.52 美元，為 4 月 17 日以來新低。

同一時間，西德州中級原油期貨下跌 31 美分 (0.5%)，至每桶 67.75 美元。

台北時間週二下午 4 點 25 分，CNBC 數據顯示，油價止跌回升，布蘭特原油期貨上漲 0.45%，至每桶 72.16 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.19%，至每桶 68.19 美元。

高盛研究報告指出，油價可望維持在高點，布蘭特原油期貨價格，短期內將在每桶 70 至 80 美元間徘徊。

但報告稱，供給量的變化、沙烏地阿拉伯增產，可能會為第 3 季，帶來供過於求的風險。

在此同時，挪威石油工人的罷工行動愈演愈烈；不過，就當前情況來看，對原油產量的影響有限。

另一方面，雖然利比亞港口重新開放，但該國油田 Sharara 的平均日產量，預估將減少 16 萬桶。

據美國能源情報署 (EIA) 預估，美國 7 處主要頁岩層的原油日產量，將於 8 月增加 14 萬 3000 桶，至每日 747 萬桶新高。