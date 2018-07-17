美銀：扣掉FAANG股 S&P500績效其實是「負報酬」

據華爾街投資銀行高盛證券 (Goldman Sachs) 近期報告指出，截至 7 月 1 日，今年迄今貢獻美股報酬高達 30% 以上，幾乎來自單一股票：亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 。

並且高盛亦指出，今年 S&P 500 績效表現前 10 強個股，清一色都是科技股，總回報率是今年上半年 S&P 總回報率的 122%。

高盛分析，美股 S&P500 今年就只靠以下這 4 檔個股支撐了 S&P 84% 的漲幅，這 4 檔個股分別是：亞馬遜、微軟 (Microsoft) (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Netflix (NFLX-US)。

另一間華爾街投行美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 亦分析，美股上半年表現若扣除 FAANG 這 5 檔股票， S&P 500 今年上半年報酬率竟落到負值： -0.7%。

美銀美林進一步分析，若撇去 FAANG 不談，其他市場上值得關注的產業包括：

1. 上半年只有 3 個類股優於大盤：非必須消費品股、科技股、能源股。

2. 上半年表現最糟糕的類股：必需消費品股、電信股。

3. 能源股在 Q2 回檔最強勢，是該季表現最好的產業，逆轉前一季糟糕的表現。

4. 工業和金融股 6 月、Q2 和上半年表現遜於大盤，而可選擇消費品和能源股則在這三個時期表現均優於大盤。

從整個上半年來看，科技股即是 S&P 500 上半年績效的最大貢獻者，S&P500 上半年 2.65% 的整體報酬率中，科技股即貢獻了高達 2.60%，佔比高達 98%。