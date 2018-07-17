〈財報搶先看〉微軟商業雲端服務支撐 預期EPS將高於前一季

微軟 (MSFT-US) 將於 19 日美股收盤後，公佈 2018 財年第 4 季財報，受益於商業雲端營收增長帶動，以及該公司實際稅率低於美國公司稅率，分析師預估微軟將繳出良好的每股純益 (EPS) 與營收數據。

過去 4 季，微軟的實際 EPS 與分析師預測 EPS

微軟財報將營收來源分成生產力與業務流程 (Productivity and Business Processes)、智慧雲端 (Intelligent Cloud) 及更多個人運算 (More Personal Computing)，而各類別底下皆含有商業雲端服務。

分析師指出，商業雲端服務將持續為該公司利潤的重要推動力，客戶對 Microsoft Azure 雲端運算平台與服務的需求不斷提升，與亞馬遜的 AWS 雲端運算服務差距正在縮小，而採用 Office 365 與 Dynamics 365 產品的用戶亦有增加。

上一季，商業雲端服務的營收年增達 58% 至 60 億美元，佔微軟整體營收 22%，微軟同時透過股利與庫藏股回購，回饋股東高達 63 億美元，第 4 季微軟是否可維持此高檔表現觀察重點。

華爾街分析師預測微軟 2018 財年第 4 季每股純益為 1.08 美元，營收為 292.1 億美元，優於去年同期的每股純益 1.06 美元與營收 247 億美元的。在過去 5 季，微軟的利潤成長複合年均增長率達 6.8%。

此外，微軟在 2016 年收購 LinkedIn，該平台用戶黏著度不斷提升，用戶使用時間增加，預期本季利潤會有雙位數成長，對微軟每股純益提供貢獻。

微軟預期的實際稅率 (effective tax rate) 約在 16% 左右，低於美國稅改後的 21% 公司稅，對每股純益成長提供支撐。

微軟股價 16 日收於每股 104.91 美元，華爾街的共識目標價格為每股 112.56 美元。