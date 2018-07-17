神奇的半月魔咒：美股又進入了兩周的下跌期？

本周一，Netflix 公布財報顯示，第二季實際和第三季預計新增訂閱用戶均較市場預期少增約 100 萬，第三季 EPS 和營收指引也低於市場預期。Netflix 盤後深跌 14%。

除 Netflix 外，FAANG 股票盤後也集體下挫。

其實從 2018 年前幾個月的美股歷史表現來看，每當進入了下半月，也就是時候拋售了。

月度數據顯示，標普 500 指數從三月開始，就一直出現一種上半月上漲，下半月下跌的奇怪狀況。

目前，標普 500 指數在上半月的平均漲幅達到了 1.62%，而下半月的平均跌幅則為 1.07%。

單從每月的美股走勢圖來看，這樣的情形也很難被忽視……

不過 7 月目前仍是美股主要股指表現最為強勁的一個月。本月迄今，標準普爾 500 指數上漲了 2.6%，道瓊斯指數上漲 3%，納達克斯綜合指數上漲 3.1%。

但是進入「下半場」以後，7 月的美股表現又是否會與之前不同呢？

值得注意的是，美銀美林報告稱，今年上半年，標普 500 指數累計上漲 2.65%，但是如果將 FAANG 五巨頭剔除，那麼標普 500 指數上半年的表現則為下跌 0.73%。在 FAANG 的帶動下，整個科技板塊幾乎成了美股上漲動力的唯一來源，上半年科技股對標普 500 指數漲幅的貢獻率高達 98%。