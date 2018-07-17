【異動股】鄉村振興概念股逆市拉升 吉峰農機(300022-CN)盤中漲逾7%

臨近午盤，鄉村振興概念股逆市拉升，截止發稿，吉峰農機(300022-CN)盤中漲逾7%，現漲5.58%報4.35元，一拖股份(601038-CN)漲3.16%報5.88元，新研股份(300159-CN)漲2.41%報7.21元，星光農機(603789-CN)漲2.02%報12.63元，羅牛山(000735-CN)、農發種業(600313-CN)、蘇墾農發(601952-CN)、北大荒(600598-CN)等多股跟漲。

消息面上，鄉村振興戰略規劃已於近期由中共中央、國務院印發實施。7月17日，國家發展改革委就宏觀經濟運行情況舉行發佈會，國家發改委政策研究室主任、新聞發言人嚴鵬程介紹，《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》已於近期由中共中央、國務院印發實施。為指導各地編製實施好地方鄉村振興戰略規劃，7月12日至13日，國家發改委會同農業農村部在山東省濟南市章丘區組織開展了鄉村振興戰略地方規劃編製培訓。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)