〈財報搶先看〉別看獲利 投資GE反該注意這3大「轉機」亮點

通用電氣 (General Electric) (GE-US) 將於本週五 (20 日) 公布第二季財報，這是自 GE 宣布切割醫療保健部門的計畫後，首次公布財報。

GE 股價走勢

分析師非常不看好 GE 的獲利，估計調整後 EPS 將自去年同期的 0.28 美元下降至 0.18 美元，但 GE 缺乏獲利動力並不令人意外，因為該公司目前正處於轉型期的早期階段，與其關注獲利，投資者反而該留心下述 3 件事：

1. 航空和醫療保健部門的狀況如何？

航空和醫療保健部門合計遠不到 GE 一半營收，但卻負責公司多數獲利，因此他們是 GE 創造價值的主要動力。

第一季，GE 航空和醫療保健部門營收成長偏高個位數，其部門利潤率也擴大。所以，這兩個部門能否至少有中等個位數成長幅度，同時維持或擴大利潤率，這一點相當重要。

GE 需要醫療保健部門穩定成長，以俾明年分割該部門時，移轉約莫 180 億美元的債務和養老金義務到該部門。成長更快速也會抬高 GE 投資者分割後得到的股價。同時，GE 需要航空部門實現強勁成長，因為 GE 的電力部門和資本業務 (將續留母公司) 仍在苦苦掙扎中。

2. 上一季的資產負債表發生什麼事了？

投資者應該留心 GE 的資產負債表，其管理團隊意識到公司債務過高，已經計畫在 2019 年底前大幅削減槓桿比例。

GE 過去 2 週內已經結束 2 次大規模分割：出售其工業解決方案部門給 ABB，並出售其醫療保健 IT 部門給 Veritas Capital，這兩項交易合併現金收益在 36 億美元以上，但第二季結束之前，GE 沒有完成任何一項交易。

因此，上一季任何資產負債表修復都必須使用內部產生的自由現金流或依靠出售 GE Capital 部門的資產來完成。儘管如此， GE Capital 仍設法在第一季靠著縮減資產負債表清償 90 億美元借款，所以顯然 GE 很有可能第二季在此方面取得有意義的進展。

3. 會不會有令人厭惡的意外？

GE 投資者應留心是否有大筆的特殊費用或財測下修。過去一年左右，GE 管理階層一直疲於對抗電力事業的市場挑戰，同時，由於長照保險理賠增加，GE Capital 認列意外巨額獲利費用。 GE Capital 還面臨其已解散的 WMC Mortgage 子公司潛在抵押貸款欺詐的未知責任。

過去一年來，GE 股價遭腰斬的一大原因就是許多投資者擔心最糟糕的狀況還沒結束，這恐怕要耗費許多季甚至許多年穩定的表現，才能安撫市場的不安。目前而言，投資者應該只希望 GE 第二季順順度過，不要再出現新問題了。

GE 多頭看法

William Blairp 分析師 Nicholas Heymann 認為，工業公司的終端需求仍非常健康，只是從工業精選產業 SPDR ETF (XLI-US) 今年迄今跌幅近 3% 的表現看不出來罷了 (同期 S&P 500 指數上漲 4.8%)。

他認為，雖然關稅是大頭條，貿易戰首當其衝就是工業，但是美國的挑釁行動只會造成短期波動，不會實質影響多數多種工業公司的前景。

關稅確實會讓物料、勞動力和運輸成本等上升，造成利潤壓力，但是企業在轉嫁成本給顧客這點相當成功，過段時間利潤壓力就會減輕。

他認為，關稅不會對多數多種工業公司造成不成比例的負面衝擊，因為「實質關稅不會長期存在，但有可能會加速通膨。」

他預期以美國為中心的工業公司表現將優於預期，其中 GE 公司分割資產的行動令他尤其驚艷，因此他給予 GE 公司股票評級為「優於大盤」，稱其或許適合買進。

GE 空頭看法

GE 公司管理階層宣布，計畫到 2020 年之前將 GE Industrial 債務削減 250 億美元，這聽起來會帶動股價上漲，但《Seeking Alpha》股票專欄分析 General Exper 認為，此舉不會為股東創造多大價值，因為計畫減債的大部分並非使用內部產生的現金流，而是靠移轉債務，但這些都是現有股東的責任。

GE 打算犧牲分割出去的醫療保健單位，讓該單位承擔債務，如此一來，分割出去的醫療保健單位股價就會下降。

長期來說，在預計 12-18 個月內分割醫療保健單位後，GE 可能在多種待售資產中鎖住潛在現金，其中最大宗的就是 Baker Hughes 股權。

GE 持有 62.5%Baker Hughes 股權，目前價值約 225 億美元，倘若 GE 成功以目前價位分割，必然是很大的變化，但其實卻無法為股東創造什麼增值空間，因為 GE 在 Baker Hughes 的股權向來是最容易分析和理解的一塊，因為這是公開市場價值，這意味任何超過今日已定價的增值部分，都必然來自 Baker Hughes 未來的升值。

就算管理階層稱會在明年 7 月閉鎖期到期後，「有序地分離」Baker Hughes 股權，但顯然 GE 會是個對價格不敏感的賣家，就算看漲 Baker Hughes，也不會現在就急著買進。

Baker Hughes 股價未來一定會上漲，但靠出售股權想要創造增值，恐怕不見得如意。

股票專欄分析 General Exper 的結論是：根據管理層的假設，假設大部分債務減少將來自自由現金流，未來兩年將僅創造 70 億美元的價值，相對於 GE 1210 億美元的市值，這一點也不令人興奮。

要從出售資產來創造價值，就必須有本事讓待售資產的售價高於價值。藉由移轉債務到切割部門，或者出售一個能簡單估值的公開公司股權，顯然不是創造價值的辦法，所以我們仍看空 GE。