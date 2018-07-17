美股牛市的真相：除去FAANG 標普指數其實是下跌的

美國股市牛市是科技股的獨角戲，美銀美林最新研究再次證明了這個觀點。

美銀美林報告稱，今年上半年，標普 500 指數累計上漲 2.65%，但是如果將 FAANG 五巨頭（Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛和谷歌）剔除，那麼標普 500 指數上半年的表現則為下跌 0.73%。

在 FAANG 的帶動下，整個科技板塊幾乎成了美股上漲動力的唯一來源，上半年科技股對標普 500 指數漲幅的貢獻率高達 98%。

這和高盛此前的發現一致。高盛首席策略師 David Kostin 在本月初報告中也曾提到，截至 6 月 28 日，標普 500 指數年內漲幅為 3%，亞馬遜同期漲幅為 45%，僅亞馬遜這一隻股票對標普 500 指數漲幅的貢獻率就高達 36%。

除了亞馬遜以外，高盛發現，蘋果和奈飛對標普 500 指數漲幅的貢獻率均為 15%，Facebook 為 8%，谷歌為 7%，FAANG 五巨頭對該指數的合計貢獻率達到 81%。

除了科技股以外，美銀美林上述報告發現，上半年跑贏標普 500 指數的板塊僅有可選消費和能源，而電信和日用品成了所有板塊中表現最差的。

從不同市值股票來看，代表小盤股的羅素 2000 指數表現比代表大盤股的的羅素 1000 指數高出 4.9 個百分點，美銀美林認為這可能是因為小盤股更容易受益於經濟增長、美元走強，且受到貿易問題衝擊的可能性較小。