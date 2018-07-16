【運達投顧】成長鎖碼股的好買點 回馬槍（良性）

開高走低！今日台股先上後下，加權指數的位置最低來到 10,817.45 點，中黑回測 60 日均線（▼）。

盤面上，電子、金融兩大權值類股自高點下壓，引動投資人的賣盤出籠，連動加權指數震盪走低、由紅翻黑，其餘各大類股中則以電機、玻璃、鋼鐵、觀光、生醫等類股逆勢抗跌，表現相對強勢，終場加權指數下跌 47.09 點，指數的位置收在 10,817.45 點，成交量萎縮到 1,237.06 億元。

回馬槍！加權指數中黑回測 60 日均線（▼），再度出乎大多數財經媒體與分析師的意料之外，不過，我們倒是不意外，這點我們在上週五的分析日誌之中已清楚分析到：「… 我們認為，下週台股不排除回馬槍（良性），再測 240 日均線（▲），盤面上以個股表現為主。再次提醒大家，現階段場內多空異位的速度明顯加快，這容易激化投資人的情緒，台股（個股）直上直下、快速洗刷，將難以避免。…」（7 月 13 日）。而今日台股開高走低、尾盤下壓，我們認為，回馬槍是良性的，現階段台股仍將沿 240 日均線（▲）反覆擴底，以個股表現為主。當然，除了機器人自動化直得（1597）大漲創高外，我們已鎖定特定業績成長股（法人鎖碼），將陸續進場佈局。

從期指的籌碼結構來看，今日外資的未平倉淨多部位小幅增持 328 口，目前外資的未平倉淨多部位約達 3.5 萬口，7 月 18 日（三）要進行結算，我們密切追蹤外資後續的交易動態。（自營商 + 123 口、投信 + 11 口）

在操作策略的擬訂與規劃上，台股現階段天使與魔鬼並存，我們除了必須特別留意產業趨勢向上的業績成長股（如電競、AI 人工智慧、機器人自動化、3D 感測、5G 網通等）外，亦必須特別留意籌碼的變化，才能掌握佈局獲利的好機會。

※運達投顧 王建文分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。