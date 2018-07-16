【運達投顧】週強弱關鍵在匯率

◆盤勢分析

週五道瓊續彈高科技股盤中創歷史新高，今天亞股短線稍做休息，本週三台股將面臨期貨結算是否還有續攻機會？幾個觀盤重點：

1. 本週亞股的技術面是反彈的關鍵時刻，最弱勢的中國與南韓股市本週面臨到月線關卡是否可以順利突破再走攻擊，中國股市的月線在 2822 目前指數約在 2812，南韓月線在 2309 目前也約在 2305，可見要站上月線並不困難，而這兩個指數的月線成本本週起開始降低，因此當中國與南韓股市站上月線未來月現線就會開始走翻揚有利台股續攻。

2. 台股連兩天大漲後今天守在季線位置處，以期貨來看上週五創 6 月中旬來的高點，台灣 50 更創 6 月初以來的高點，所以現貨目前屬於落後的，不過週三是期貨結算以領先指標期貨指數與台灣 50 來看守穩上週五紅 K 的一半多方仍可續強，因此現貨市場今天守穩季線 10834 點技術面未遭破壞週三附近台股還有續攻的能力，本週攻擊的速度與強弱則要以匯率的走勢來研判。

3. 美中貿易戰的後續之前說明需以人民幣的走勢來研判，從上週三川普將加徵 2000 億的關稅造成人民幣連續 5 天的時間都出現趨貶，目前貶值來到 6.69 離前低 6.71 只差一點點，也拖累新台幣這幾天來到 30.5 前低在 30.6，目前看來都接近前低的位置若是本週匯率貶破前低，那就要留意本週三期貨結算後的台股會有反彈來到高點又會有拉回讓指數偏向區間走勢，若是新台幣匯率本週可以偏向升值那台股結算後就還有續強的機會，也會讓台股有一波軋到頂的走勢，因此匯率的變化是本週指數漲跌的變數。

4. 操作上因為台股的走勢還須看匯率的變化，因此操作上要注意一個現象若是亞洲匯率續貶又創新低那麼對於仍在高檔的個股會有反彈結束的風險，如：盛群、強茂、旺宏、金山電、美琪瑪、達方… 等，若是這類高檔股都出現反彈結束，那麼就要留意要走補跌者就要提防被動元件的賣壓才剛要啟動，今天 12 點半過後被動元件族群開始出現賣壓，可見高檔股還有補跌的賣壓，因此就算指數漲高檔股仍要小心會趁拉指數有賣個股的現象。

5. 多方的操作無論台股是續攻還是開始走區間仍以低檔的個股為主，生技 + 軋空股是操作重點，今天這兩個族群的龍頭股都開始動了，生技股我們之前說明指標在浩鼎，只要浩鼎站上前高 161 則是補漲的訊號生技指數就跌不下去，今天浩鼎已經來到 161 也讓生技指數漲幅約 1% 是台股最強的，因此低檔生技股仍會持續走輪漲，接下來軋空股的走勢則有輪漲機會，如我們提示的軋空三劍客：茂迪 (轉強價 14.4) 、綠能 (轉強價 12)、新日光 (轉強價 10.1)，只要一檔站上轉強價會帶動其他個股走攻擊。今天能源股的龍頭碩禾站穩月線買盤進場，因此也帶動軋空股的新日光與綠能都來到轉強價，可見低檔的買盤已經進場。

※運達投顧 蕭春源分析師

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