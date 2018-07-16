【顧德投顧】發散→收斂→盤整→再發散 反彈滿足點已到？震盪難免！

【盤勢分析】

美股周五漲跌互見，台股早盤直接開高，尾盤走低，主要原因本波從 11261 下跌至 10523，反彈一半就是 10892，所以今高 10890 就面臨短壓，指數壓回，類股殺【被動元件】(上周五已率先提醒)！其實操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權指數殺尾盤下跌 47 點，但日 KD 持續黃金交叉！而台灣 50 週 kd 也已黃金交叉 (近期因除權息效應加權指數失真，故看台灣 50)，很多個股下跌回測低不破後，未來上漲力道將會加大加快！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數開低走低！台指 07 高低點相差近 67 點！本週期指結算，準備看台指 08

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰，中美雙方的反應，股市的影響，真的很難評判，漲的時候怕跌，跌的時候又期待漲，這裡已不是行情的問題，開始演變到心理層面的問題囉，最好的方式就是個股設【移動停損停利點】

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股如：6488 環球晶 (+8，6 月分營收再度刷下新高達 50 億)、5483 中美晶 (+2)、3532 台勝科 (+10)、6182 合晶 (+2)、3016 嘉晶 (+0.8)、3707 漢磊 (+1.15)，可觀察 SUMCO 走勢



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹，蘋果新機準備推出，相關概念股準備開始拉貨，震盪時留意買點

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星 3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，今表現相對抗跌，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登 (盤中漲停)、4144 康聯、4123 晟德 (漲停)、4137 麗豐 (漲停)、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍 (+3.21%)、1760 寶齡 (+3.41%)、1783 和康生 (+3.4%)、1795 美時 (+3.61%)、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

指數今漲多壓回量縮，很多個股回測不破低後，將有機會出現【真空量真空價】急彈，如同大立光從 3000 漲到 5000 的模式