川普「和平方案」曝光：烏克蘭20年內不得加入北約 可獲美國軍援

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-08 08:30

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美國準總統川普在競選時多次聲稱，他能在一天之內結束烏克蘭戰爭，現在他打贏總統選戰了，外界高度關注他準備如何兌現這張競選支票。

川普在競選期間經常抨擊現任美國總統拜登處理烏克蘭危機的方式，他宣稱這增加了第三次世界大戰爆發的可能性，而且美國對烏克蘭的大規模援助，損害了美國利益。

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川普反覆強調，他已經有了能結束這場戰爭的方案，可讓俄烏雙方坐到談判桌前，但他要到勝選後才會對外公布細節。

然而，據《華爾街日報》周三（6 日）爆料，眼下川普還沒有決定具體和平方案。

知情人士透露，儘管顧問提出了一些想法，但只有川普與幕僚協商後，才會決定如何處理這一敏感且高度重要的外交事務。

共和黨內部不同派系的處理方案明顯不同。例如，美國前國務卿龐培歐（有望成為川普新一屆內閣國防部長）就主張對俄羅斯採取更強硬的立場，而格雷內爾（可能擔任下一任國務卿或國家安全顧問）則可能會優先考慮結束戰爭，這意味著迫使烏克蘭做出重大讓步。

《華爾街日報》披露，川普團隊內部已經提出一個初步方案，該方案的核心部分是烏克蘭承諾至少 20 年內不加入北約（NATO），作為交換，美國將繼續向烏方提供大量武器，以對抗俄羅斯的進攻。

根據上述計畫，前線將基本鎖定，俄烏雙方將設立一個 800 英里的非軍事區。目前還不清楚由誰來管理這片土地。

川普團隊的一名顧問表示，維和部隊不會包括美國軍隊，也不會來自美國資助的國際機構，例如聯合國。

「我們可以提供訓練等支持，但會讓歐洲人承擔維和職責。我們不會派美軍去維持烏克蘭的和平，也不會為此買單。讓波蘭人、德國人、英國人和法國人去做吧。」一名川普團隊成員說。