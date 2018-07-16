【富蘭克林華美】亞太市場搶彈力，加碼印度製藥股

◆ 富蘭克林華美：亞太指數周線收高，股債平衡佈局搶反彈

七月迄今市場對貿易戰擔憂趨緩，不少亞洲國家具反彈表現。根據彭博統計至 7/13，MSCI 亞太指數周線收漲逾 1%，帶動各國股市走揚，周線上，印度漲近 3%、泰國漲逾 1%、印尼漲超過 5%，皆有助亞太股市波段漲相佳，加上大環境通膨相對溫和，以及亞洲債券供需面好轉，對亞太股債市向上趨勢有利，現階段以股債平衡佈局策略，搭配逢低承接、分批加碼亞太平衡型基金，以利長線搶進亞太市場的反彈契機。

近周亞太市場反應貿易戰擔憂降溫而逐步走揚，加上亞洲經濟結構性質佳，長線上有跌後反彈機會。富蘭克林華美亞太平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人楊子江表示，根據高盛最新預估，今明兩年新興亞太區不含日本的 GDP 均高於 6%，相較於美國及歐洲的 2%~3%，在實質經濟數據上更有支撐力道，此外，亞洲企業獲利成長與基本面利多仍為中長期後盾，包含亞太區不含日本的股價淨值比為 1.7 倍，仍低於近 18 年來的平均值，股價估值具備相對大的成長空間（註 1）。

區域佈局方面，楊子江表示，近期印度、泰國、印尼漲勢強勁，各有投資特色，除了建議加碼印度生醫製藥股、泰國機場觀光類股，維持長線終端需求的成長性，亦建議加碼受惠於稅改及基建計畫之印尼相關股票等，整體來說採取較分散布局策略，有助資產平衡性。

產業方面，楊子江表示，持續看好印度製藥產業前景，主因是印度製藥產業因美國食品和藥物管理局 (FDA) 查廠而帶來股價修正，目前評價處於三年低檔，長線投資價值浮現，又近來印度大型製藥廠接連取得 FDA - 標準認證，製藥產業股價有望翻揚，提前進場以利做好佈局。

根據近月統計，亞太高股息股票平均股利率高達 4.44%，遠高於全球高股息的 3.97%、美國高股息的 3.27%（見圖一），對於追求股息與資本利得雙收益機會的投資人，建議可將亞太資產納入下半年的投資組合。

亞太債券方面，隨著新興亞太國家實質殖利率相對於美國的差距升至高檔，不少亞太國家債券擁有評價面吸引力。富蘭克林華美亞太平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）協管經理人王銘祥表示，現階段亞洲美元債供給下滑，造成亞債供需面可見好轉，有助推升收益率空間。根據回測統計，無論是亞洲投資級債券、或是亞洲高收益債券的年化報酬率皆媲美全球債市（見圖二），惟因通膨環境下，目前債市仍須留意信用風險變化及殖利率升跌的轉變，不過，債券投資首先重視防禦公債殖利率上揚的風險，可藉由增加新興亞太國家當地高息公債的配置，達攻防兼備之效。

未來佈局策略上，楊子江表示，將持續運用平衡型結構與高息概念股，以期隨漲抗震，目前股債配置比重維持 7:2 的比例，另將隨著亞洲股市歷經大幅修正，有望尋找在被低估或遭錯殺的股票逢低布局，並搭配適度債券部位降低投資組合波動，以期兼顧穩定及成長機會。

註 1：資料來源：FactSet, I/B/E/S, MSCI, Haver, Goldman Sachs, 2018/06/30

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