【富蘭克林華美】6月境內基金規模2.47兆元 上半年成長6.6%

◆ 逢低布局陸股 挹注相關基金上半年大成長

根據投信投顧公會統計，6 月境內基金規模 2.47 兆元，與 5 月底規模相比微幅下滑，不過｢國內投資 (指數) 股票型基金｣正成長，顯示台股進入第 3 季旺季吸引投資人透過基金布局；此外｢跨國投資多重資產型｣、｢跨國投資固定收益一般債券型｣分別月增 12.4%、5.5%（統計數據均見表），也突顯面對第 3 季市場變數下的分散風險需求。

回顧今年上半年基金規模表現，截至 6 月底整體成長 1,537 億元，其中｢跨國投資指數股票型基金｣成長 1,387 億元、增幅 73.9%，表現最為搶眼。分析原因，除受債券 ETF 規模增長帶動外，陸股修正後估值上檔空間獲投資人青睞，更促使資金湧入主、被動式陸股基金布局，｢跨國投資股票型基金｣中亦有多檔 A 股基金獲國人加碼投資 。

台股投資部分，｢國內投資股票型基金｣5 月規模抵 1,832 億元後，6 月再成長至 1,834 億元續攀今年新高，加上｢國內投資指數股票型基金｣6 月規模月增 22.4%，均表現投資人對台股後市的信心，第 3 季進入電子旺季可望持續吸引投資目光。

而 MSCI 世界指數今年 1 月底高點修正，全球股市波動加劇，投資人風險意識升溫並使股債資產配置出現變化，｢跨國投資固定收益一般債券型基金｣規模在第 1 季快速攀升，今年以來成長 33.2%，｢跨國投資多重資產型基金｣6 月月增 12.4%，同為境內基金主要增長型別。

政策逐步調節 A 股下半年可望迎流動性轉好利多

A 股大幅修正後顯現低檔布局吸引力，受債券、陸股 ETF 規模增長推升，｢跨國投資指數股票型基金｣今年以來自去年 12 月的 1,876 億元，成長至今年 6 月的 3,263 億元，｢跨國投資股票型基金｣中亦有多檔 A 股基金規模成長。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人陳蓓娟表示，目前中國資本市場主要受去槓桿與嚴監管所導致的流動性緊張，以及美中貿易協商不確定因素困擾，不過今年以來中國非製造業平穩向上，符合官方積極發展內需的政策目標，經濟成長維持健康未面臨衰退風險。而從人行定向降準，到理財新規暫緩推出等事件來看，中國貨幣政策的微調已開始，雖然美中貿易協商變數短期難以消除，但市場充分反應後避險情緒將下降，考量目前估值偏低，A 股極具投資吸引力。

陸股在 6 月大幅修正已反應利空，目前 A 股下檔風險有限，上證指數技術反彈向上震盪區間或在 2,900 點至 3,000 點之間，跳空缺口有待政策利多激勵上攻力道，後續留意能否延續 12 日放量上揚走勢。現階段面對修正壓力，存在結構性投資機會，下半年流動性可望轉好，對於中國今年補短板發展重點的成長股是正面影響。

政策利多陸續出台，市場正面反應值得期待，可就內需拉升產業如大消費、醫藥，以及政策扶持自主可控的電子半導體、工業互聯網與安防等，以企業的領導地位與獲利持續好轉為選股依據，考量 A 股後市表現將走向分化，基本面選股要更精準，建議透過 A 股基金掌握布局機會。

第 3 季旺季到來 布局台股基金是時機

｢國內投資股票型基金｣規模隨今年 1 月加權指數抵上半年高點 11,270 點而突破 1,800 億元後，因全球股市 2 月起轉趨震盪整理而略為下滑，5 月再由台股電子零組件獲利強勁支撐行情帶動，6 月續攀今年新高，顯示投資人對台股後市具備信心。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股今年科技次產業呈百花齊放，後市發展值得期待，如 3D 感測元件自 iPhone X 採用後，專業機構預測其在手機上的運用規模，今年將由 Apple 新機帶動而開始大幅度成長，未來無論是前置、後置鏡頭，都可望發展相關應用；車用電子包含 ADAS、EV，以及物聯網、智慧型手機對晶片的需求持續擴大，半導體廠因而受惠，也引導出上游矽晶圓供需緊俏題材。

漲價題材上半年支撐台股表現，並是目前最明確的多頭指標，在正面因素帶動下產品價格持續調整，有利營收獲利表現，加上題材熱度足夠，雖已有漲勢但 EPS 表現強勁，這是與偏投機股最大的不同，因此後續財報是否能驗證趨勢延續，並激勵估值 (P/E) 向上提升，是股價再向上關鍵。

此外第 3 季 iPhone 新機將吸引市場目光，蘋果新機供應鏈是否能接棒表現，包括半導體指標廠獲訂單狀況等，均可留意近期法說會釋出的訊息，或將左右市場進而帶動指數方向，光學大廠法說展望正面，建議關注 3 鏡頭需求下的受惠趨勢，並留意有搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。

展望後市，由於美中貿易戰已有擴散跡象，加上強勢美元導致資金持續從新興市場流出，造成新興股市震盪，中國股市在外憂與內部資金偏緊干擾下走弱，不過台股進入第 3 季旺季，且擁較高現金股息殖利率，是下檔的有力支撐，建議把握時機布局第 3 季旺季行情。

市場仍存波動因素 債券基金、多重資產基金顯避險價值

上半年全球市場波動加大，加上美中貿易協商等變數，在分散風險考量下，｢跨國投資固定收益一般債券型基金｣規模在第 1 季快速攀升，今年以來成長 345 億元，6 月底規模達 1,384 億元；｢跨國投資多重資產型基金｣亦呈成長趨勢。

富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人張瑞明認為，市場預期今年美國聯準會升息幅度提高、通膨達標，但美中貿易協商變數引發避險情緒，多空因素拉扯後實質利率下滑。目前美國 PCE 核心通膨與失業率可望分別維持在 2.0% 前後與 3.5 ~3.6% 的低檔水平，利率不易加速升高，而歐洲央行最快升息時間或在 2019 年，在美、歐貨幣政策方向明朗化下，有助於降低利率波動，美國 10 年期公債殖利率可望不至於大幅超出今年 5 月 3.11% 左右高點。

張瑞明指出，因市場應已消化今年升息 3 至 4 次的預期，目前預估美國 10 年期公債殖利率將於 2.8% 至 3.2% 區間震盪，後續關注通膨走勢，以及貿易戰對實質經濟干擾時點與程度。考量美國對各國貿易爭端、中東地緣政治、強勢美元對原物料資產造成壓力等全球市場不確定性因素，建議投資人宜將投資級債券型基金納入避險資產組合，並留意美國通膨數據推升利率水準走揚的變化。

富蘭克林華美多重資產收益基金 (原名：富蘭克林華美多重收益平衡基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人王棋正認為，儘管升息環境對固定收益資產帶來逆風，不過市場已反映美國升息預期，近期美國公債走勢趨穩，是中長期較佳避險選項。利率短期大幅走揚風險有限，從長期資產相關性來看，公債與各風險性資產均呈低度相關，就分散資產配置角度，並權衡風險與報酬，投資的避險效益確實顯著。

王棋正建議，面對第 3 季市況變數，宜採｢進可攻，退可守｣的策略，布局以成熟市場風險性資產搭配公債，並加上適量新興市場部位的多重資產型基金，除降低投資組合波動，更兼顧資產成長性。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

本基金得投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。

基金配息說明：「配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。」

基金投資非屬存款保險承保範圍，投資人須自負盈虧；基金投資具投資風險，並包括但不限於利率、價格、匯率、流動性、違約及政治風險，此等風險可能使本金發生虧損。基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林華美投信獨立經營管理。